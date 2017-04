Giả danh công an, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Lâm Đồng:

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Vĩ (32 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Đà Lạt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vĩ từng là cán bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đã xin nghỉ việc vào tháng 2/2017.

Trước đó, đầu tháng 4/2017, Phòng PC45, Công an tỉnh Lâm Đồng liên tục nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Văn Vĩ có hành vi lừa đảo có khả năng xin việc làm tại Công an tỉnh Lâm Đồng và một số đơn vị nhà nước khác đóng trên địa bàn.

Đối tượng khai báo tại cơ quan công an

Qua giám định chữ viết trên giấy nhận tiền giữa Nguyễn Văn Vĩ và các bị hại cơ quan công an đã xác định đúng là chữ viết của Vĩ. Nhận định có đủ cơ sở khẳng định những tố cáo của các bị hại là có thật.

Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng Vĩ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển tới nhiều địa phương trong cả nước. Đến ngày 23/4, lực lượng thuộc Phòng PC45, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Vĩ đang trốn tại Vũng Tàu nên yêu cầu Vĩ đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Vĩ đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Đối tượng này khai nhận do nợ nhiều tiền nên tìm cách lừa đảo để có tiền trả nợ. Để lấy lòng tin của nạn nhân, có lúc Vĩ giả danh là cán bộ công tác tại phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, có khi nhận là cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc vào ngành công an cũng như các ngành khác, với giá từ 250-400 triệu đồng một hồ sơ.

Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến năm 2016, đối tượng Vĩ đã lừa được khoảng 4 tỷ đồng của hơn 10 người tại TP Đà Lạt và các huyện Di Linh, Lâm Hà (Lâm Đồng).

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự đang mở rộng điều tra, đồng thời phát thông báo yêu cầu các bị hại liên quan đến vụ án liên hệ với cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.

Minh Anh