Dùng điện thoại giả giọng người quen để lừa tiền

Thái Bình:

Ngày 31/12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà mới đây đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn May (SN 1981), trụ tại xã Minh Tân, huyện Hưng Hà để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng May tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an Thái Bình)

Theo thông tin vụ việc, do không có tiền tiêu xài cá nhân, May đã nảy sinh ý định dùng điện thoại di động, giả giọng nam, nữ gọi điện cho người khác, giới thiệu là người quen cũ, tạo lòng tin để vay tiền.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2016 đến nay, Trần Văn May đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt trên 100 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, May cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Phía cơ quan công an đã thu giữ 13 triệu đồng, 2 điện thoại di động và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đức Văn