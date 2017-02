Đi chúc Tết, nhà bị trộm khoắng số tài sản gần 2 tỷ

Ngày 1-2, Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ vụ mất trộm tại căn nhà trên đường D3, phường An Bình, quận 2, TP Hồ Chí Minh do ông N.T.V (46 tuổi) làm chủ với số tài sản khoảng 2 tỷ đồng.

Theo trình báo của ông V, sáng 28-1 (mùng 1 Tết), ông V cùng người giúp việc là T.T.T (26 tuổi) khóa cửa nhà đi chúc Tết. Đến khoảng 12h, ông V và chị T trở về nhà thì phát hiện ngôi nhà có dấu hiệu bị đột nhập.

Kiểm tra lại tài sản, ông V hoảng hốt khi phát hiện nhiều tài sản bên trong nhà (trị giá gần 2 tỷ đồng) đã không còn.

Ông V lập tức lên Công an trình báo. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Theo M.Đ

Công an nhân dân