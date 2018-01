Đại án VNCB: Đề nghị thu 6.120 tỉ đồng từ TPBank, Sacombank, BIDV

Ngày 22/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (sinh năm 1965, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (cựu Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) và 44 người khác về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trầm Bê được đề nghị cho nhận lại tài sản.

Liên quan tới số tiền 6.120 tỉ đồng, đại diện Viện KSND TPHCM giữ nguyên quan điểm của Viện KSND Tối cao, xác định TPBank, Sacombank, BIDV cho Phạm Công Danh vay sai với quy định nhà nước gây thiệt hại cho VNCB (hiện nay là CB). Vì vậy, cần xem xét đề nghị thu hồi số tiền này từ 3 ngân hàng trên về cho VNCB.

Đồng thời, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền 6.120 tỉ đồng trên cho 3 ngân hàng TPBank, Sacombank, BIDV .

Ngoài ra, đại diện Viện KSND TPHCM xác định trong vụ án này nếu không có sự tiếp tay của các lãnh đạo, cán bộ ngân hàng BIDV, Sacombank, TPBank thì Phạm Công Danh không thể dễ dàng thực hiện hành vi cố ý làm trái của mình gây hậu quả cho ngân hàng VNCB 6.120 tỉ đồng. Vì vậy, kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an, Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của những cá nhân tiếp tay cho Phạm Công Danh tại các ngân hàng TPBank, Sacombank, BIDV và CB.

Đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên căn nhà số 591 An Dương Vương, phường An Lạc A quận Bình Tân trả lại cho bà Viên Tú Anh (chị vợ bị cáo Trầm Bê) do không liên quan tới vụ án này. Còn căn nhà tại số 601 Hồng Bàng, phường 6 quận 6 do Trầm Bê làm chủ, đại diện Viện KSND TPHCM cũng đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa kê biên cho Trầm Bê.

Xuân Duy