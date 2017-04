CSGT truy bắt đối tượng trộm xe máy nhờ định vị trên chiếc xe

TPHCM:

Cảnh sát giao thông truy bắt nghi can trộm

Khuya ngày 21/4, tổ công tác thuộc Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TPHCM) đã lập thủ tục bàn giao nghi can Lê Văn Chương (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) cho Công an phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TPHCM) để đơn vị này tiếp tục phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Chương (phải) được Công an đưa đi bệnh viện chữa trị thương tích vì bị té xe trên đường tẩu thoát.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 19h cùng ngày, anh Huỳnh Lâm Hiếu Thuận (38 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) dựng xe máy trước cổng công ty trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức đi vào phòng bảo vệ và khi quay ra thì phát hiện chiếc xe của mình biến mất.

“Vô cùng hoảng hốt vì đây là tài sản dành dụm bao năm mới có được, tôi đã nhờ người dân chở đuổi theo hướng đối tượng tẩu thoát ra QL1K”, anh Thuận kể lại.

Theo anh Thuận thì ngay lúc đó, thấy tổ công tác thuộc Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động đang trên đường đi làm nhiệm vụ, anh Thuận đã trình báo vụ việc và nhờ CSGT hỗ trợ vì định vị trên chiếc xe xác định đối tượng đang chạy về hướng Bình Dương. Quyết không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, phó đội trưởng Đội tuần tra dẫn đoàn, tổ trưởng tổ công tác đã lập tức chỉ đạo các CSGT theo dấu nghi phạm.

Tổ CSGT và cơ động cùng sự hỗ trợ của người dân đã truy bắt tội phạm trên đường.

Cuộc truy đuổi từ TPHCM qua tận tỉnh Bình Dương theo tuyến quốc lộ 1K, khi đến phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phát hiện bị CSGT truy đuổi phía sau, nghi can trộm đã hoảng hốt, chao đảo tay lái rồi té xuống đường. Cùng lúc này, lực lượng CSGT với sự hỗ trợ của người dân, Công an địa phương đã bắt gọn đối tượng cùng tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân.

Ngay trong đêm, nghi can được xác định là Lê Văn Chương đã được CSGT đưa về trụ sở Công an phường Linh Tây để bàn giao. Phát hiện Chương bị thương tích do té xe, lực lượng Công an đã đưa đối tượng này đến bệnh viện điều trị.

Đăng Lê