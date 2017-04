Con nghiện phục kích phụ nữ trên đường vắng để cướp giật tài sản

Quảng Bình

Theo lời khai ban đầu của Phạm Văn Hải, vào ngày 23/4, đối tượng này đi từ Đắk Lắk ra huyện Lệ Thủy, Quảng Bình với ý định tìm những đoạn đường vắng, ít người qua lại để phục kích, cướp tài sản, nhất là các chị em phụ nữ đi một mình.

Vào khoảng 16h ngày 24/4, khi phát hiện chị Ngô Thị Hà, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy đang là nhân viên kế toán tại Lâm trường Kiến Giang đi làm về qua tỉnh lộ 565 (đoạn qua xã Mai Thủy), Hải đã chạy theo giả vờ hỏi đường. Linh tính có điều không hay, chị Hà không trả lời mà phóng xe nhanh hơn.

Đối tượng Hải và tang vật (Ảnh: Công an cung cấp)

Một lúc sau, Hải tiếp tục áp sát chị Hà rồi đạp vào xe chị Hà khiến chị ngã xuống đường rồi dùng dao dí vào cổ và buộc chị phải đi theo hắn vào khu vực rừng thông. Lục soát người thấy chị Hà không có tiền nên đối tượng đã cướp điện thoại và giật sợi dây chuyền rồi bỏ đi.

Khi đối tượng đi khỏi, chị Hà chạy ra đường và đến trình báo với Công an huyện Lệ Thủy. Qua quá trình điều tra, xác minh, công an huyện này đã bắt giữ nghi can Phạm Văn Hải, đối tượng này được cơ quan chức năng xác định từng nghiện ma túy và có tiền án trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hải đã khai nhận hành vi của mình, đối tượng cũng cho biết số tài sản cướp được từ chị Hà đã mang bán với giá 2,5 triệu đồng rồi mua ma túy sử dụng.

Đặng Tài