Chồng vừa bị bắt vì buôn ma túy, vợ “tiếp bước” theo chồng

Thanh Hóa:

Nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 21h ngày 23/4, Công an huyện Quan Hóa đã phá chuyên án 418D, bắt quả tang Nguyễn Văn Đạt (SN 1978, ở khu 6, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân) và Lương Thị Thương (SN 1981, ở bản Co Mẹ, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa).

Các đối tượng và tang vật vụ án

Tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ 5 gói ni lông bên trong có chứa 4 kg tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá); 441 viên nén màu hồng, có ký hiệu WY (nghi là hồng phiến); một cục bột trắng trọng lượng 120g (nghi là heroin); 1 cân điện tử mi ni và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận: Đã mua số ma túy nói trên từ Lào sau đó vận chuyển qua địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa về Việt Nam tiêu thụ.

Kết quả điều tra ban đầu được biết: Lương Thị Thương có chồng vừa bị Công an huyện Quan Hóa bắt giữ về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy (tháng 3/2018). Sau khi chồng bị bắt, Thương đã câu kết với Nguyễn Văn Đạt tiếp tục tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Duy Tuyên