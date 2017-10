Cảnh sát tập kích quán karaoke phát hiện 17 khách dùng ma tuý

Bình Dương:

Quán karaoke bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 17 người dương tính với chất ma tuý.

Rạng sáng 22/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Bình Dương và Công an thị xã Thuận An tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke XO (trong KDC Việt Sing, KP4, phường An Phú, TX Thuận An, Bình Dương). Thời điểm ập vào, lực lượng chức năng phát hiện có 30 người trong 3 phòng hát của quán karaoke XO.

Vừa thấy cảnh sát, nhiều khách chơi nhanh chóng vứt những bịch nylon có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy xuống gầm bàn để phi tang. 30 người sau đó được đưa về trụ sở để điều tra. Qua công tác xét nghiệm nhanh, có 17 người (8 nữ, 9 nam) dương tính với ma tuý.

Nhóm thiếu nữ được đưa về cơ quan Công an lấy lời khai.

Lãnh đạo PC47 cho biết, để phục vụ khách chơi ma tuý, chủ quán karaoke XO đã cho người cảnh giới bên ngoài đồng thời tại mỗi phòng hát được lắp chuông báo động ở dưới gầm bàn để cảnh báo cho khách khi có cảnh sát đến kiểm tra.

Hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc, đồng thời đình chỉ quán karaoke XO để phục vụ công tác điều tra.

Trung Kiên