Bắt tạm giam bảo vệ bị tố dâm ô học sinh tiểu học

Sáng ngày 27/4, Công an huyện Kim Bảng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đ.V. H. (SN 1958) là bảo vệ tại trường Tiểu học Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về hành vi dâm ô trẻ em.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho biết: “Tại cơ quan công an, ông H. không thừa nhận hành vi dâm ô với các cháu học sinh. Nhưng căn cứ vào tài liệu liên quan và việc thu thập thêm từ các nhân chứng, cơ quan công an đã đủ chứng cứ và chính thức khởi tố bị can và bắt tạm giữ đối tượng sáng ngày 27/4”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ông D.V.H. là bảo vệ một trường tiểu học ở xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam bị các phụ huynh phát đơn đến các cơ quan chức năng tố có hành vi dâm ô với nhiều học sinh tiểu học. Phía nhà trường đã tạm thời cho ông H. nghỉ việc và nhắc nhở các giáo viên nắm bắt tình hình tâm lý, học tập tại lớp của các cháu.

Trường tiểu học xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam nơi ông D.V.H. làm bảo vệ

Những người đứng đơn cho biết, sau khi đơn tố cáo được gửi đến cơ quan chức năng, gia đình ông D.V.H. đã đến nhà các cháu xin lỗi và có chút quà để bồi dưỡng tinh thần cho các cháu, nhưng các gia đình đều không nhận và chỉ mong muốn sự việc được đưa ra ánh sáng.

Sáng 29/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kim Bảng đã ra quyết định khởi tố vụ án dâm ô với trẻ em, để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin điều tra từ cơ quan chức năng, trong một thời gian dài, đối tượng Đ.V.H. là bảo vệ trường tiểu học khu 2 xã Đồng Hóa đã có hành vi sàm sỡ, dâm ô với nhiều cháu học sinh tiểu học trong độ tuổi từ 6 – 11.

Vụ việc đang Công an huyện Kim Bảng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn