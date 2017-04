Bắt quả tang đối tượng giả danh Trung tá công an lừa tiền chạy án

Tây Ninh:

Ngày 28/4, Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết vừa bắt quả tang 1 đối tượng giả danh Trung tá công an để lừa đảo.

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 27/4, tại quán H.M (ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Châu Thành bắt quả tang Vũ Đình Quí (sinh năm 1972, ngụ khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Vũ Đình Quí

Tại cơ quan điều tra, Quí khai nhận có quen với chị T.L. (ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành), sau đó Quí đến nhà chị L. sống với chị như vợ chồng.

Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Quí giới thiệu với mọi người là đang làm trong ngành công an với cấp bậc Trung tá thuộc lực lượng phòng chống tội phạm ma túy.

Quí làm quen với anh Đ. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đang là bị can trong vụ án chiếm đoạt vật liệu nổ, được cho tại ngoại để tiếp tục điều tra. Quí nói với anh Đ. là có quen biết với nhiều người làm chức vụ cao và hứa sẽ lo cho anh Đ. không bị kết án tù giam với giá 30 triệu đồng. Trong lúc Quí đang nhận tiền từ anh Đ. thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tang vật bị thu giữ

Cũng với thủ đoạn giới thiệu là Trung tá công an, Quí đã làm hợp đồng với một công ty tư nhân tiến hành thi công 470m đường đất đỏ vào nhà chị L. với giá 200 triệu đồng. Ngày 25/4, đoạn đường thi công xong, chủ thầu bàn giao nhưng Quí không thanh toán tiền theo hợp đồng. Lợi dụng lòng tin từ việc làm đường, Quí đã mượn những người trong gia đình chị L. 17 triệu đồng.

Ngoài ra, Quí còn nói với cha đẻ của chị L. là có 36 ha cao su ở huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang chuẩn bị bón phân, nhờ cha chị L. mua giùm phân bón. Sau đó, cha chị L. đến đại lí phân bón bảo lãnh cho Quí mua phân bón với số tiền 360 triệu đồng. Sau khi nhận phân bón, Quí thuê một nhà kho tại huyện Tân Biên để cất giấu.

Cơ quan công an đề nghị ai còn là nạn nhân của đối tượng giả danh Trung tá công an này xin liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội về trật tự xã hội Công an huyện để phục vụ điều tra, xử lý.

Sơn Nhung