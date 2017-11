Bắt quả tang 3 đối tượng cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông

Quảng Ninh:

Tin từ công an TP. Uông Bí chiều nay (11/11) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Hoàng Trung Kiên (SN 1982, ở An Lưu, huyện Thủy NguyêN, TP. Hải Phòng), Đỗ Văn Cường (SN1979) và Phạm Quốc Hưng (SN 1973, sinh năm 1973, cùng ở phường Yên Thanh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”

Trước đó vào ngày 3/11, anh Trương Tuấn Anh (SN1971, ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) đã đến công an TP. Uông Bí trình báo về việc bị Hoàng Trung Kiên (đã quen biết từ trước) cầm đầu một nhóm đối tượng bắt ép viết giấy nhận nợ với số tiền lên tới 110 triệu đồng. Thậm chí Kiên và nhóm người này còn bắt anh Tuấn Anh giao nộp giấy tờ chiếc xe ô tô Ford Everest biển kiểm soát 30A-499.20 anh đang sử dụng đến khi nào trả trước số tiền 4 triệu đồng sẽ trả giấy tờ xe.

Nhận được trình báo và xác định đây là vụ việc phức tạp, công an Uông Bí đã lập tức vào cuộc và tiến hành theo dõi mọi di biến động của những người có liên quan.

Sau một ngày theo dõi, vào khoảng hơn 14 h ngày 4/11, lực lượng công an đã phát hiện Kiên cùng Cường và Hưng đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 4 triệu đồng của anh Tuấn Anh tại khu vực gần bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, TP. Uông Bí.

Tại cơ quan công an bước đầu Kiên khai nhận, trước đó trong thời gian sống ở Cộng Hòa Séc có chung vốn làm ăn với anh Tuấn Anh nhưng bất thành. Sau đó anh Tuấn Anh về nước nhưng không trả lại số tiền Kiên đã góp vốn nên Kiên đã nhờ một số đối tượng ép anh Tuấn trả tiền.

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

An Nhiên