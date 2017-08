Bắt nhóm cướp xe ôm công nghệ

TPHCM:

Ngày 10/8, Công an quận 2, TPHCM cho biết đang tạm giữ 3 nghi can gồm: Cao Văn Hạnh (21 tuổi), Nguyễn Văn Ngận (21 tuổi, cùng tạm trú quận Bình Thạnh, TPHCM) và Trương Đình Lộc (20 tuổi, quê Quảng Bình, hiện đang sống lang thang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Liên quan đến vụ án, công an cũng tạm giữ 2 nghi can Phạm Xuân Hưng (29 tuổi), Nguyễn Hồ Toàn (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

3 nghi can Cao Văn Hạnh, Nguyễn Văn Ngận và Trương Đình Lộc tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an và khai nhận của các đối tượng, lúc 0h30’ rạng sáng 7/8, ba đối tượng Hạnh, Ngận, Lộc gặp nhau tại chung cư Đất Phương Nam (quận Bình Thạnh) để bàn bạc kế hoạch cướp tài sản của những người chạy xe ôm công nghệ (GrabBike).

Tại đây, các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người.

Trong đó, Hạnh có nhiệm vụ đặt xe ôm công nghệ để điều “con mồi” đến vị trí, còn Ngận và Lộc sẽ chờ sẵn ở vị trí để phối hợp cướp xe.

Để thực hiện kế hoạch, Hạnh được Lộc đưa cho một con dao.

Sau đó Hạnh sử dụng phần mềm đặt chuyến xe từ chung cư Đất Phương Nam (quận Bình Thạnh) đến chân cầu Cá Trê 1, đường Trần Não, phường An Lợi Đông (quận 2) và được xe ôm Grab do tài xế tên Nguyễn Công Tài (28 tuổi, ngụ quận 2) xác nhận.

Chiếc xe máy tang vật vụ cướp được công an thu hồi

Ít phút sau, anh Tài điều khiển xe máy hiệu Honda Vision biển số 66H1 – 161.39 đến đón và chở Hạnh đi.

Khi đến nơi, Hạnh rút dao thủ sẵn trong người ra đe dọa khiến anh Tài hoảng sợ vứt xe bỏ chạy. Ngận và Lộc chạy đến cướp xe máy anh Tài rồi cả 3 cùng tẩu thoát.

Qua truy xét, Công an quận 2 bắt giữ Hạnh, Ngận và Lộc.

Các đối tượng khai nhận, sau khi cướp được xe máy đã bán cho Phạm Xuân Hưng và sau đó Hưng bán lại cho Nguyễn Hồ Toàn.

Hiện Công an quận 2 đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo pháp luật.

Thảo Trần