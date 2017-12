Bắt giữ nhóm đối tượng mua bán ma túy có trang bị súng

An Giang:

Các đối tượng bị bắt gồm: Vương Hải Long (Cà Chắc), sinh năm 1991, cư trú khóm 4, phường Mỹ Long; Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994, cư trú khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước và Nguyễn Quang Trung Thành (Tý Cùi), sinh năm 1981, cư trú khóm Bình Thới 3, phường Bình khánh, thành phố Long Xuyên, cùng về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Đối tượng Vương Hải Long tại cơ quan điều tra

Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Quang Trung Thành, sáng ngày 28/12/2017, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên tiến hành thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Đức và bắt tạm giam đối với Thành.

Qua khám xét thu giữ hai khẩu súng bắn bi cùng các tang vật liên quan

Qua điều tra ban đầu Đức và Thành khai nhận: Từ khoảng giữa tháng 06/2017 đến ngày 25/12/2017, Đức đã mua ma túy đá của Vương Hải Long 70 lần, Thành mua 06 lần, mỗi lần mua ma túy với số tiền từ 1,5 đến 3,5 triệu đồng rồi đem về sử dụng và phân lẻ bán kiếm lời.

Từ lời khai của các đối tượng, chiều cùng ngày (28/12), lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp đối với Long.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Lê Tùng