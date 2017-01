Bắt đối tượng vừa ra tù đã thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản

Bến Tre:

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào sáng 3/9/2016, do không có tiền tiêu xài, Tâm đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị Bé (ấp Đông Thạnh, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc) bắt trộm 5 con heo con, với trọng lượng trên 20kg (trị giá 4 triệu đồng). Sau đó Tâm mang đến xã Tân Phú Tây (huyện Mỏ Cày Bắc) định tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, nên y đã bỏ chạy thoát thân.

Nghi phạm Tâm tại cơ quan công an

Cũng theo lời khai của đối tượng với cơ quan chức năng: Sáng 9/11/2016, Tâm chạy xe mô tô từ TP.HCM về Mỏ Cày Bắc với ý đồ tìm người có tài sản, sơ hở để trộm. Khi đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Cương, SN 1974 (ngụ ấp Thành Hóa 2, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc), thấy nhà không có ai nên Tâm đã bẻ khóa cửa rồi vào lấy trộm 23,1 triệu đồng, 1 máy tính bảng... Sau đó, chạy đến tỉnh Vĩnh Long lẫn trốn và tiêu xài cá nhân.

Ngày 3/1, cơ quan công an bắt giữ Tâm khi đang trốn tại địa bàn phường 2, TP Bến Tre. Theo hồ sơ của cơ quan công an, Tâm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa ra tù vào tháng 2/2016, nhưng không chịu cải tạo mà lại tiếp tục tái phạm.

Hiện công an huyện Mỏ Cày Bắc đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Hoàng Tâm theo quy định của pháp luật.

