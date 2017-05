Bắt 2 đối tượng mua bán ma túy, phát hiện hàng chục dao, kiếm các loại

An Giang:

Sáng 1/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Hoài Dương, sinh năm 1992 và Cao Thành Đông, sinh năm 1999, cùng trú tại khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 29/4, tại khu vực ngã tư đường Lý Thái Tổ - Trần Hưng Đạo, thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang Vương Hoài Dương đang trên một chiếc taxi đứng chờ đèn đỏ có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi khám xét nơi ở của đối tượng Dương và Đông, cơ quan chức năng còn phát hiện và thu giữ hàng chục dao, kiếm các loại

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong túi xách đeo trên người Dương có chữa 4 bọc nilon bên trong có chữa (khoảng 400gr) chất tinh thể trong suốt nghi là ma túy đá và 46 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Qua lời khai của Dương và các chứng cứ có được, lực lượng Công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Cao Thành Đông khi y đang ở tại phòng 405, khách sạn Lệ Hằng thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tang vật thu giữ gồm: 2 bọc nilon bên trong có chữa (khoảng 100gram) chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 04 điện thoại di động và trên 24 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đông và Dương tại khóm Bình Khánh 6, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên. Qua đó, lực lượng phát hiện và thu giữ nhiều dao, kiếm và hung khí nguy hiểm khác.

Qua điều tra ban đầu các đối tượng khai nhận: Số chất tinh thể màu trắng trong các bọc nilon trên là ma túy đá mà 2 đối tượng vừa mua đem về An Giang chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Lê Tùng