Bác sĩ bị hành hung trong phòng cấp cứu: Chủ tịch phường bị khiển trách

Ủy ban kiểm tra Thành ủy Vinh vừa có quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Xuân Huân – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trung Đô do vi phạm quy định về văn hóa, ứng xử của cán bộ, công chức, đảng viên ở nơi công cộng.

Quyết định thi hành kỉ luật của UBKT Thành ủy Vinh nêu rõ: Ông Nguyễn Xuân Huân đã có hành động, thái độ bức xúc, nóng nảy gây dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín, tư cách của người cán bộ, đảng viên vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh; chưa phản ánh, cung cấp thông tin đúng bản chất hành vi của mình một cách kịp thời; chưa kịp thời báo cáo với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phường biết sự việc.

Ông Nguyễn Xuân Huân là người được xác định cầm ghế chạy theo ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng (giám đốc 1 doanh nghiệp tại TP Vinh) khi ông Thắng hành hung bác sỹ, điều dưỡng tại phòng trực cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An vào ngày 18/8.

Như Dân trí đã đưa tin, cho rằng các bác sỹ trực chậm trễ trong việc cấp cứu nhân viên của mình bị tai nạn giao thông, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng đã hành hung bác sỹ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Nguyễn Văn Nam (khoa Cấp cứu, Bệnh viện 115 Nghệ An) tại phòng trực cấp cứu.

Không chỉ đánh, tát nữ bác sĩ, điều dưỡng mà khi được can ngăn, ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng còn lớn tiếng tuyên bố sẽ gọi người “dẹp bệnh viện”. Sự việc được giải quyết khi lực lượng cảnh sát 113 có mặt.

Trong clip do camera bệnh viện ghi lại có xuất hiện hình ảnh ông Nguyễn Xuân Huân. Trong clip ông Huân có hành động xách ghế nhựa chạy theo ông Thắng khi ông Thắng đuổi theo hai cán bộ y tế nói trên. Lí giải về hành động của mình, ông Huân cho biết do bị choáng nên xách ghế để ngồi.

Kết luận điều tra xác định, ông Huân có lời nói, cử chỉ và hành vi cầm ghế nhựa đi theo ông Thắng xông vào phòng trực cấp cứu đánh điều dưỡng Hòa, thể hiện sự đồng phạm với vai trò giúp sức đối với hành vi vi phạm của ông Thắng. Tuy nhiên, sau đó ông Huân tự ý nửa chừng chấm dứt hành vi vi phạm và đã ngăn cản không để ông Thắng tiếp tục đánh điều dưỡng Hòa.

Sau khi xem xét kết quả xác minh của Công an TP Vinh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quyết định không khởi tố hình sự đối với vụ việc. Công an TP Vinh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Đình Hoàng Thắng 3,6 triệu đồng vì có hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây mất trật tự tại bệnh viện và xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

Ông Nguyễn Xuân Huân bị xử phạt hành chính 300 nghìn đồng về hành vi gây mất trật tự tại bệnh viện.

