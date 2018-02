14 năm tù cho người phụ nữ cầm đầu đường dây lừa "chạy chế độ" thương binh

Phiên tòa xét xử Tạ Thị Vân lừa chạy chế độ thương binh

Ngày 5/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Tạ Thị Vân (SN 1962, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Là bộ đội phục viên, có chồng công tác trong quân đội (hiện tại đã li hôn), Vân “nổ” có mối quan hệ rộng từ địa phương tới Trung ương, có thể “chạy” chế độ thương binh, nâng hạng thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học cho các cựu chiến binh bị mất hồ sơ, giấy tờ. Mỗi trường hợp, tùy vào nguyện vọng làm chế độ gì, Vân ra giá từ 12 đến gần 30 triệu đồng.

Tạ Thị Vân tại phiên tòa

Tin tưởng vào lời giới thiệu của Vân, 5 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh (được xác định là bị hại trong vụ án) đã đứng ra làm trung gian, thu hồ sơ, giấy tờ và tiền của nhiều cựu chiến binh. Trong đó, ông Phạm Văn M. (SN 1955, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) nhận 65 bộ hồ sơ với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; ông Trần Văn P. (SN 1948, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) nhận 34 bộ hồ sơ, 626 triệu đồng;

Ông Nguyễn Nam K. (SN 1950, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) nhận 34 bộ hồ sơ, 680 triệu đồng; ông Thái Văn P. (SN 1963, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) nhận 31 bộ hồ sơ, 310 triệu đồng; ông Nguyễn Văn N. (SN 1958, trú thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) nhận 36 bộ hồ sơ, 936 triệu đồng đưa cho Tạ Thị Vân hoặc Hồ Thanh Tùng (trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để “chạy chế độ”.

Sau khi nhận giấy tờ hồ sơ và tiền của những người trên, Tạ Thị Vân hứa trong vòng 6 tháng đến 1 năm sẽ có quyết định về việc hưởng chế độ. Tuy nhiên, trên thực tế, Vân và Tùng chỉ đưa những người này đến bệnh viện “khám thực thể” rồi thôi. Một số cựu chiến binh cho biết, “khám thực thể” như Vân nói thực chất chỉ là đến lấy máu rồi… đi về.

Cơ quan điều tra kết luận, với thủ đoạn này, Tạ Thị Vân chiếm đoạt của 95 cựu chiến binh thông qua những người trên gần 3,7 tỷ đồng. Hiện Tạ Thị Vân và gia đình đã hoàn trả được một phần số tiền chiếm đoạt cho các bị hại để trả cho các cựu chiến binh.

Ngoài ra trong quá trình điều tra cho thấy Tạ Thị Vân thông qua Hồ Thanh Tùng nhận 471 bộ hồ sơ “chạy chế độ” cho các cựu chiến binh với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát giác, Hồ Thanh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, đồng thời tách thành một vụ án khác, khi nào bắt được Tùng sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, Tạ Thị Vân thừa nhận mình không phải là người được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu nhận hồ sơ giấy tờ của các cựu chiến binh để giải quyết chế độ chính sách cho họ. Tuy nhiên, nữ bị cáo này cho rằng, việc làm của mình là nhằm “giúp đỡ” các cựu chiến binh chứ không vì mục đích chiếm đoạt tài sản.

Quán trình xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định, Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Tạ Thị Vân tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất lòng tin và trật tự trị an xã hội…

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Tạ Thị Vân 14 năm tù, buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của 5 bị hại để họ hoàn trả cho 95 cựu chiến binh nói trên.

Hoàng Lam