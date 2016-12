Porsche triệu hồi xe 918 Spyder

Theo thông báo từ Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), 306 chiếc 918 Spyder sẽ bị triệu hồi do một tay đòn bên dưới của hệ thống treo bị nứt có thể gây ảnh hưởng đến sự vận hành của xe, làm tăng nguy cơ va chạm. Con số 306 chiếc có thể là thấp so với các đợt triệu hồi xe khác, nhưng vì Porsche chỉ sản xuất 918 chiếc, nên đợt triệu hồi này lại là khá nghiêm trọng với hãng xe Đức.

Porsche 918 Spyder được trang bị động cơ V8 4.6L hút khí tự nhiên, kết hợp với hai mô-tơ điện, cho công suất 887 mã lực và mô-men xoắn 1.275 Nm. Hộp số lý hợp kép PDK 7 cấp giúp truyền công suất tới cả 4 bánh, cho phép chiếc siêu xe hybrid tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây và đạt tốc độ cực đại 340 km/h.

Hồi năm 2014, Porsche cũng từng phải triệu hồi mẫu xe này để thay một số phụ tùng ở khung xe; vào năm 2015 triệu hồi xe để sửa lỗi ở hệ thống dây điện; và đến năm 2016 là lỗi ở dây đai an toàn.

Nhật Minh

Theo Paultan