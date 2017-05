Những cung đường hiểm trở nhất thế giới

Đường hầm Quách Lượng (núi Thái Hành, Trung Quốc)

Đường hầm Quách Lượng có chiều dài 1,2km, được làm xuyên qua dãy núi Thái Hành, nối từ ngôi làng Quách Lượng đến huyện Huy Huyện (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đường hầm này được người dân của làng Quách Lượng làm từ những năm 1970 không hề có sự hỗ trợ gì của máy móc. Trên đường hầm, người dân đục những cửa sổ để giúp lấy ánh sáng tự nhiên.

Chiều rộng của đường hầm chỉ khoảng 4m, nên các xe đi qua đều phải rất cẩn thận, đặc biệt lúc tránh nhau. Cung đường này cũng đặc biệt trở nên nguy hiểm khi trời mưa.

Đường hầm này là con đường duy nhất nối làng Quách Lượng với bên ngoài, nên nhiều người cũng gọi Quách Lượng là “ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới”.

Chợ đường sắt Maeklong (Thái Lan)

Thoạt nhìn, chợ Maeklong cũng giống như hàng trăm khu chợ khác của Thái Lan, nhưng chỉ khi nghe thấy tiếng còi tàu, các sạp hàng tại khu chợ này mới bắt đầu dọn sang hai bên để lộ ra đường tàu ở giữa; lúc đó mới thấy sự khác biệt.

Những người buôn bán dường như không hề lo ngại đến sự xuất hiện của những đoàn tàu. Họ sẵn sàng để tránh sang một bên khi tàu đến bất cứ khi nào. Vì lý do đó, các đoàn tàu khi đi qua khu chợ này chỉ có thể di chuyển với tốc độ khoảng 15 km/h.

Đường Yungas (Bolivia)

Đường Yungas nối liền thành phố La Paz và Coroico của Bolivia, dài 56 km. Cung đường này một bên là núi và một bên là vực cheo leo, với những điểm cao nhất lên đến 3.300 m, với những góc cua gắt và đường hẹp, khiến cho việc xe tránh nhau rất khó khăn; đôi khi các xe phải chờ ở các điểm đường rộng rất lâu để có thể tránh nhau.

Cao tốc Eyre (Úc)

Một tuyến đường cao tốc dài với chất lượng mặt đường tốc, khó ai nghĩ rằng cao tốc Eyre là một trong những cung đường nguy hiểm nhất thế giới, khi tỷ lệ tai nạn giao thông trên tuyến đường cao tốc dài 1600 km này luôn khiến nhà chức trách “Úc” phải đau đầu và cao hơn nhiều so với các tuyến đường khác.

Tuy nhiên, lý do của những vụ tai nạn xảy ra lại khiến nhiều người bất ngờ: đó là cảnh quan ở hai bên đường cao tốc này quá đơn điệu và buồn tẻ khiến cho tài xế thường xuyên ngủ gật khi đang lái xe.

Tuyến đường sắt “mũi quỷ” (Ecuador)

Tuyến đường sắt “mũi quỷ” được xây dựng trên ngọn núi cùng tên ở độ cao 800 m so với mực nước biển. Những chuyến tàu ở đây không chỉ phải đi trên những cung đường sắt cheo leo bên vực núi, mà những cung đường sắt xuống cấp nghiêm trọng càng khiến cho tỷ lệ trật bánh tại tuyến đường này càng cao hơn.

Cầu đường sắt Pamban (Ấn Độ)

Cầu đường sắt Pamban nối liền đất liền Ấn Độ với hòn đảo Pamban. Cây cầu dài hơn 2 km này được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1914, là cây cầu vượt biển đầu tiên của Ấn Độ. Năm 1964, cây cầu này đã bị phá hủy bởi những cơn gió mạnh trên biển, nên khi có những con gió với sức gió 55 km/h thì những chuyến tàu sẽ bị cấm đi qua vì lý do an toàn.

Đường cao tốc Karakoram (nối liền Pakistan với Trung Quốc)

Với chiều dài lên đến 1.300km, đường cao tốc Karakoram được xem là đường cao tốc quốc tế dài nhất thế giới, trong đó một phần đường đi qua vách núi ở độ cao 4.600 km so với mực nước biển. Những cơn mưa mùa hè có thể khiến cho đường bị sạt lở hoặc trơn trượt, gây nguy hiểm cho xe qua lại; trong khi đó, vào mùa đông, con đường này bị đóng cửa do điều kiện thời tiết và tuyết lở.

Passage du Gois (Pháp)

Đoạn đường này nối liền hòn đảo Noirmoutier với đất liền nước Pháp. Thoạt nhìn, con đường này cũng bình thường, nhưng khi thủy triều lên, con đường sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn ở độ sâu 4m. Do vậy, đường này chỉ mở cửa hai lần mỗi ngày.

Đường cao tốc Leh-Manali (Ấn Độ)

Tuyến đường Leh-Manali chạy qua nhiều con đèo ở độ cao lên đến 4-5km, với nhiều góc cua hiểm trở. Đường rất hẹp và xuống cấp nghiêm trọng; tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn các tài xế địa phương điều khiển xe với tốc độ cao.

Đường trên núi Thiên Môn (Trung Quốc)

Với chiều dài 11 km, trong đó có đến 99 đường cong gấp khúc; một số đoạn khoảng cách giữa 2 đường cua gấp khúc chỉ 200 m, nên việc điều khiển xe tải hay xe khách có chiều dài lớn vượt qua những khúc cua này là rất khó khăn và đòi hỏi kỹ năng của người lái xe.

Dù vậy, tuyến đường nguy hiểm này vẫn rất thu hút đông du khách khi nó dẫn lên đỉnh núi Thiên Môn, nơi có một ngôi chùa nổi tiếng.

Con đường xuyên qua cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni (Bolivia)

Con đường băng qua cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni nằm ở độ cao 3.650m so với mực nước biển. Khung cảnh ở đây rất bao la và rộng lớn nên rất dễ đi lạc, trong khi điện thoại di động thì không thể sử dụng được trong khu vực này. Do vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo nên đi vào con đường này theo nhóm, thay vì đi độc lập và đặc biệt không đi qua con đường vào ban đêm khi nhiệt độ có thể xuống đến -30 độ C.

Con đường băng qua hẻm núi Skippers (New Zealand)

Với rất nhiều con đường nằm sát bên sườn dốc, nhiều đường cong đột ngột, cầu treo qua các khe núi sâu và đường hẹp... đủ khiến cho con đường đi qua hẻm núi Skippers tại New Zealand trở thành một trong những con đường hiểm trở nhất thế giới.

Tuyến đường này nguy hiểm đến nổi các công ty cho thuê xe tại địa phương sẽ không cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho những ai thuê xe để chinh phục tuyến đường này.

Đường cao tốc James W. Dalton (Alaska, Mỹ)

Chỉ 175km trên toàn tuyến đường cao tốc dài 666km này được phủ nhựa đường, phần còn lại tài xế sẽ phải điều khiển xe mình trên những con đường đầy sỏi đá. Toàn tuyến đường chỉ có 3 khu dân cư, 3 trạm nhiên liệu và chỉ 1 trung tâm y tế. Nghĩa là tài xế chủ yếu phải tự lo cho bản thân và chiếc xe khi đi vào tuyến đường này.

Lực lượng cảnh sát tại địa phương sẽ kiểm tra những vật phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để sống sót trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Alaska trên những chiếc xe trước khi cho phép lái xe vào tuyến đường này.

“Chuyến tàu đi trên mây” (Argentina)

Tên gọi lãng mạn này được chuyến tàu du lịch tại tỉnh Salta (Argentina), với hành trình đi trên dãy Andes gần biên giới Argentina và Chile. Tuyến đường sắt dài 217 km này có nhiều điểm leo lên độ cao trên 4.000 m so với mực nước biển; thậm chí, có thể thấy được mây bay bên ngoài cửa sổ, đó là lý do khiến cho đoàn tàu này có tên gọi “Chuyến tàu đi trên mây”.

Dù là một chuyến tàu du lịch, nhưng những ai đi chuyến tàu này phải có một “thần kinh thép”, khi toàn tuyến phải băng qua 21 đường hầm, 42 cây cầu, 2 đường xoắn ốc và 2 góc cua zig-zac. Bù lại, hành khách sẽ có được trải nghiệm những khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

T.Thủy

Tổng hợp