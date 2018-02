Honda Rebel 300 giá bán từ 125 triệu đồng

Với giá bán này, Rebel 300 do Honda Việt Nam rẻ hơn so với xe do các công ty nhập khẩu ngoài khoảng 40 - 45 triệu đồng vào dịp cao điểm, ngay sau khi chiếc xe xuất hiện hồi tháng 5/2017 tại Triển lãm Môtô - Xe máy Việt Nam 2017. Trong khi đó, tại Thái Lan, nơi Honda Rebel 300 được sản xuất, giá bán là khoảng 145.000 baht, tương đương 4.400 USD.

Sự khác biệt giữa Honda Rebel 300 phiên bản 2017 và mẫu Rebel 250 cách đây 20 năm

Đáng chú ý, không như những tuyên bố về kế hoạch ra mắt một hệ thống đại lí chuyên biệt để kinh doanh dòng xe môtô, với các cơ sở vật chất và con người được đào tạo khác biệt hẳn với các dòng xe phổ thông, đặc biệt là các hệ thống máy “quét lỗi” với phần mềm do hãng xe Nhật Bản phát triển riêng độc lập…, Honda Việt Nam vẫn tiếp tục để Rebel 300 xuất hiện tại các HEAD, thay vì hệ thống Big Bike như đã thông báo trước đó.

Trên thế giới, mẫu cruiser này của Honda còn có cả phiên bản 500cc, nhưng tại Việt Nam, Honda chỉ giới thiệu phiên bản có dung tích 300cc

Và cũng như phiên bản xuất hiện hồi tháng 5/2017, Honda Rebel 300 chính thức tại Việt Nam vẫn được trang bị hệ thống phanh đĩa với tính năng chống bó cứng phanh ABS (cả trước/sau).

Về trang bị động, Honda Rebel 300 sử dụng động cơ 1 xylanh DOHC phun nhiên liệu điện tử và hệ thống làm mát bằng dung dịch, Honda cho biết mẫu Rebel tại Việt Nam cho công suất công suất tối đa 27,6 mã lực (20,3 kW) và momen xoắn cực đại 25 Nm.

Nguyễn Chí