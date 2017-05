Honda Rebel tái xuất tại Việt Nam

Triển lãm môtô, xe máy Việt Nam 2017

Honda trưng bày toàn bộ lịch sử dòng xe số nổi tiếng Cub tại sự kiện Vietnam Motorcycle Show 2017

Honda được đánh giá là chậm chân hơn các đối thủ khác tại Việt Nam ở phân khúc xe phân khối lớn; tuy nhiên, theo đại diện hãng xe Nhật Bản tại triển lãm lần này, Honda đang có những bước đi chậm nhưng thực sự 'chắc chắn" hơn so với khi đang trong giai đoạn phát triển một hệ thống đại lí riêng để phát triển kinh doanh dòng xe phân khối này, thậm chí việc đào tạo nhân lực để thực hiện việc bảo hành, sửa chữa cũng đã trong giai đoạn được xây dựng để có thể phát triển bền vững hơn.

Chiếc RC213V-S, phiên bản thương mại của mẫu RC213V trên trường đua MotoGP, trên thế giới hiện có giá bán khoảng 206.000 USD (khoảng gần 4,9 tỉ đồng). Xe sử dụng động cơ V4 dung tích 1.0L kết hợp với hộp số 6 cấp, cho công suất 157 mã lực và mô-men xoắn 102Nm

Trở lại với mẫu Cruisver vang bóng một thời những năm 1990, chiếc Rebel thế hệ mới này chính thức quay trở lại Việt Nam sau các thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia... sau khi chính thức ra mắt tại Mỹ vào tháng 11/2016.

Honda Rebel 250 một thời được ưu ái tại Việt Nam

Với thiết kế đặc trưng, Honda Rebel có tư thế ngồi thực sự thoải mái với chiều cao yên chỉ 690 mm, gầm xe cao 149 mm, kèm với đó trọng lượng chỉ vào khoảng 170kg nên khá thuận tiện.

So với thế hệ trước, chiếc Rebel 2017 được thay đổi mạnh mẽ không chỉ với dung tích động cơ (300cc) mà ngay cả thiết kế bên ngoài, những chi tiết lôi cuốn nhất của chiếc xe; bình xăng, cụm đèn pha cũng được thay đổi triệt để... Vị trí tay lái cao hơn do bình xăng thiết kế mới đẩy cao trọng tâm giúp tư thế người ngồi thoải mái hơn, hệ thống giảm xóc trước có hành trình dài hơn (phiên bản cũ) phù hợp với điều kiện đường sá nhiều hơn... tất cả thiết kế này cùng với cặp lốp to bản khiến chiếc xe gần gũi với phân khúc bobber hơn là kiểu dáng cruiser truyền thống.

Honda Rebel 300 xuất hiện tại Việt Nam là phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS (cả trước/sau) với động cơ 1 xylanh DOHC dung tích thực 286cc, đi kèm hệ thống phun nhiên liệu điện tử và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Những trang bị này giúp xe có công suất 30,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27 Nm tại 7.250 vòng/phút.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và có dung tích thực 286cc, chiếc Honda Rebel 300 này đáp ứng được yêu cầu của thị trường chung trong khu vực (khu vực mậu dịch tự do ASEAN, thuế nhập khẩu 5% áp dụng với dòng xe trên 250cc), nên cho dù Honda Việt Nam chưa công bố giá bán, nhưng dự báo sẽ không quá đắt, khi mà giá bán tại Thái Lan hiện tương đương khoảng 4.300 USD.

Honda Rebel 300 sử dụng bộ lốp to bản với kích thước 130/90-16 và 150/80-16, đi kèm hệ thống giảm xóc truyền thống, với lò xo giảm chấn thủy lực.

Một số hình ảnh của chiếc Honda Rebel 300 tại triển lãm Vietnam Motorcycle Show 2017:

Như Phúc