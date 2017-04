Chiến sỹ cảnh sát cõng người cụt 2 chân lên đỉnh núi vãn cảnh chùa

Hình ảnh được tài khoản Don Hoang đăng tải trên trang facebook cá nhân

Bức ảnh do tài khoản facebook Don Hoang đăng tải trên mạng xã hội, nhận được nhiều lượt chia sẻ và cảm xúc của cộng đồng mạng. Trong ảnh là một chiến sỹ cảnh sát đang cõng một người bị cụt cả hai chân, bước lên dốc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, chiến sỹ công an trong bức ảnh là Lê Văn Dũng (SN 1995, lớp B1D39 Quản lý hành chính, Học viện Cảnh sát nhân dân). Dũng là sinh viên năm cuối, hiện đang thực tập tốt nghiệp tại Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Lê Văn Dũng cho biết, anh rất bất ngờ khi hình ảnh của mình xuất hiện trên mạng xã hội. Sáng ngày 28/4, Dũng được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ tổ chức tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An).

Chùa Đại Tuệ tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của dãy núi Đại Huệ, du khách phải vượt qua hơn 1km đường núi quanh co dốc đứng. Tuy nhiên, các hoạt động lễ hội của Chùa Đại Tuệ luôn thu hút sự quan tâm của nhiều du khách thập phương.

Trời mưa, đường trơn, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn, lực lượng chức năng yêu cầu du khách phải gửi xe tại bãi và đi bộ lên để tránh ùn tắc. Từ khu vực để xe đến sân chính điện của chùa khoảng 100m.

Theo Lê Văn Dũng, đây là việc làm bình thường, nên làm.

“Tôi thấy một người phụ nữ chở một cháu bé và một người đàn ông. Người đàn ông bị cụt hai chân nên sau khi đẩy xe vào bãi, chị vợ loay hoay tìm cách đưa chồng lên chùa, trên tay cầm một tấm ván có đóng 4 bánh xe.

Dốc cao, đường trơn, nghĩ chị ấy cõng hay đẩy chồng lên bằng tấm ván lăn đó đều rất khó khăn nên tôi đề nghị cõng người đàn ông lên chùa. Cả hai anh chị đều ngại, sợ làm phiền người khác nên cứ từ chối…”, Lê Văn Dũng kể.

Sau khi cõng người đàn ông bị tật nguyền lên sân chùa, tìm ghế đá còn trống để đặt xuống, Dũng quay trở lại với công việc của mình. Do vội, chiến sỹ trẻ cũng không kịp hỏi tên người đàn ông này.

“Tôi nghĩ đây chỉ là một việc làm bình thường.Anh ấy gầy, hai chân bị cụt đến đùi nên cõng cũng không bị mệt quá. Giúp đỡ người yếu thế hơn là một điều nên làm”, Lê Văn Dũng nói.

Hoàng Lam