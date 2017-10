Tưng bừng mua nhà – nhận quà hấp dẫn tại The K – Park

Được biết, sau 3 tháng triển khai bán hàng, số lượng các căn hộ toà K1, K2 đã bán đạt hơn 70%, Chủ đầu tiếp tục mở bán tòa K3 – tòa căn hộ cuối cùng tại dự án.

Tại sự kiện, bảng hàng tòa K3 được cập nhật liên tục trên website nghemoigioi.vn, theo đó khách hàng có thể theo dõi trực tiếp tình trạng các căn hộ: đặt chỗ, đặt mua… giúp người mua nhanh chóng lựa chọn căn hộ phù hợp.

K3 là tòa căn hộ tòa đẹp nhất dự án, các căn hộ đều có hướng nhìn đẹp, nhìn ra khu quảng trường, khu bể bơi, công viên… nên rất thoáng. Đảm bảo các phòng đều đón nắng, đón gió tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, gia tăng vượng khí cho gia chủ.

Chị Mai (La Khê, Hà Đông) chia sẻ: Chị rất thích các căn hộ K3 vì có diện tích hợp lý, thi công nhanh, tiến độ thanh toán linh hoạt. Với 1,1 tỉ đồng gia đình chị đã trở thành chủ nhân căn hộ 53m2 với 2 phòng ngủ, 2 khu vệ sinh. Đặc biệt, chỉ cần thanh toán trước 30% tương đương khoảng 300 triệu đồng, ưu đãi lãi suất 0% lên đến 15 tháng. Điều này giúp giảm áp lực tài chính rất lớn, khiến việc mua nhà không còn quá khó với nhiều gia đình trẻ như vợ chồng chị.

Lý giải về tốc độ bán hàng của The K – Park, đại diện đơn vị phân phối cho biết: The K – Park có vị trí thuận lợi về giao thông, gần nhiều đường lớn, hạ tầng hoàn thiện, thi công vượt tiến độ nên rất hút khách. Hiện tại cả 3 tòa The K – Park đều vượt tiến độ, tòa K1 đã thi công đến tầng 14, tòa K2 thi công đến tầng 13 và tòa K3 đã lên sàn tầng 9. Dự kiến, đến đầu tháng 11/2017 chủ đầu tư sẽ hoàn thiện nhà mẫu để cư dân được tận mắt chứng kiến căn hộ mơ ước của mình tại The K – Park.

Thông tin liên hệ:

Hệ thống Mentor, Connector của nghemoigioi.vn

Hotline: 0963.242.686

Website: https://nghemoigioi.vn/portfolio/the-k-park/