“Thanks For Being With Us”: nghemoigioi.vn tri ân các Đối tác

Sự kiện được nghemoigioi.vn tổ chức vào ngày 26/7/2017 tại khách sạn JW Marriot, số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội dành cho các Đối tác, các Nhà kết nối khu vực Miền Trung và miền Bắc. Đối tác, Nhà kết nối khu vực miền Nam sẽ tham dự sự kiện vào ngày 28/7/2017 tại TP. HCM.

Tri ân Đối tác, Tôn vinh Nhà Kết nối – Môi giới

“Thanks For Being With Us” là dịp để nghemoigioi.vn gửi lời tri ân đến các đối tác là những Chủ đầu tư, Nhà kết nối, khách hàng,… đã đồng hành với nghemoigioi.vn trong suốt thời gian qua để tạo ra một môi trường hoạt động công bằng, minh bạch trong lĩnh vực BĐS.

Ra mắt vào ngày 15/09/2016, nghemoigioi.vn đã trở thành cầu nối hữu ích giữa chủ đầu tư với khách hàng, hàng chục ngàn sản phẩm đã được giao dịch thành công tại đây. Với những tính năng ngày càng được nâng cấp, nghemoigioi.vn đã và đang được nhiều CĐT lớn như: Sun Group, Geleximco, Bim Group, Gamuda Land, FLC Group, CenInvest,…. tin tưởng và lựa chọn làm kênh phân phối chính cho các dự án BĐS của mình.

Lý do để nghemoigioi.vn luôn trở thành sự lựa chọn đầu tiên của các CĐT khi tìm kiếm kênh phân phối sản phẩm là bởi tại nghemoigioi.vn có một lực lượng hỗ trợ hùng hậu trên nền tảng công nghệ hiện đại; sự tư vấn của các Mentor- chuyên gia BĐS hàng đầu và đặc biệt là mạng lưới Nhà kết nối hoạt động vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, điều khiến nghemoigioi.vn luôn khác biệt và được nhiều đối tác lựa chọn, chính là nhờ công sức của hơn 200 Nhà kết nối doanh nghiệp và gần 10.000 Nhà kết nối cá nhân.

Chính bởi lý do đó, sự kiện “Thanks For Being With Us” không chỉ tri ân các đối tác nói chung mà còn là dịp để nghemoigioi.vn vinh danh các Nhà kết nối xuất sắc. Họ là những doanh nghiệp, cá nhân- là những người kết nối, dẫn lối cho khách hàng chọn được những sản phẩm ưng ý từ những chủ đầu tư uy tín.

Thông qua chương trình, các Chủ đầu tư, các Nhà kết nối cùng đại diện nghemoigioi.vn sẽ thảo luận, chia sẻ những khó khăn trên thị trường BĐS, đưa ra những giải pháp tốt nhất để chuẩn hóa dịch vụ, hỗ trợ các Nhà kết nối tốt hơn, với mục tiêu cuối cùng là làm hài lòng khách hàng.

Tại sự kiện “Thanks For Being With Us”, nghemoigioi.vn sẽ gửi tặng tất cả các đối tác, các Nhà kết nối những phần quà ý nghĩa, cùng cơ hội bốc thăm may mắn những món quà giá trị với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hệ thống Nhà kết nối của nghemoigioi.vn trong sự kiện ra mắt website năm 2016

Tính đến tháng 6/2017 nghemoigioi.vn đã có hơn 10.000 Nhà kết nối cá nhân (Connector - là các môi giới cá nhân, cộng tác viên,…) và hơn 200 Nhà kết nối doanh nghiệp (Corporate Connector - là các đại lý, doanh nghiệp phân phối, môi giới bất động sản có pháp nhân). Tham gia kết nối cùng nghemoigioi.vn, những Nhà kết nối này đã gặt hái được những thành công bước đầu với 50.000 giao dịch thành công. Đây là một minh chứng cho sự hợp tác thành công của nghemoigioi và hệ thống các Nhà kết nối trong việc xây dựng, phát triển một cộng đồng môi giới chuyên nghiệp, một thị trường BĐS công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Địa chỉ tin cậy của khách hàng

Cùng với hệ thống Nhà kết nối, nghemoigioi.vn là địa chỉ mua bất động sản đáng tin cậy của hàng ngàn khách hàng; nơi niêm yết sản phẩm dự án bất động sản của hàng trăm chủ đầu tư uy tín trong và ngoài nước.

Nghemoigioi.vn- Kết nối với chuyên gia để mua nhà ưng ý

Được thành lập từ giữa năm 2016, website nghemoigioi.vn là một sản phẩm thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND), đơn vị có hơn 15 năm kinh nghiệm trong hoạt động phân phối dự án bất động sản.

Trong quá trình hoạt động, CENLAND hiểu rằng mua nhà là một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời mỗi người, có người chỉ mua một lần duy nhất. Do vậy, hành vi mua vô cùng thận trọng, khách hàng thường mong muốn mua qua người thân, bạn bè, những chuyên gia, đơn vị uy tín để có thể lựa chọn và sở hữu được một sản phẩm bất động sản ưng ý nhất.

Xuất phát từ đam mê dành cho bất động sản, tâm huyết với khách hàng, CENLAND đã đầu tư và phát triển nghemoigioi.vn nhằm mang đến những quyền lợi thực, tối đa cho khách hàng và những đối tượng liên quan.

Nghemoigioi.vn là nơi kết nối giữa Chủ đầu tư - có dự án, Mentor (chuyên gia) - có kiến thức chuyên môn, Connector (Nhà kết nối) - có khách hàng và khách hàng - có nhu cầu, để từ đó tạo ra một môi trường môi giới bất động sản minh bạch, giúp mọi đối tượng đều được hưởng tối đa quyền lợi của mình. Khách hàng sẽ mua được sản phẩm an toàn, nhanh chóng và dễ dàng thông qua sự hỗ trợ tối đa của Connector, Mentor và đặc biệt là những ứng dụng tiên tiến từ công nghệ hiện đại tại nghemoigioi.vn.

Để biết thêm thông tin chương trình “Thanks For Being With Us”, xin vui lòng liên hệ:

Tại Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02473026088

Tại TP. HCM: Tầng 3, tòa nhà SAMCO, 326 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

Website: https://nghemoigioi.vn/