Thanh lý hợp đồng dự án River City cho khách hàng

Dự án River City có số vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD, với thiết kế có 4.800 căn hộ, cùng quần thể trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí. Dự án này là sự hợp tác giữa Phát Đạt và Quỹ Đầu tư Creed Group (Nhật Bản) cùng An Gia Investment.

Trước sự thống nhất giữa Phát Đạt, Creed Group (Nhật Bản) và An Gia Investment, với kế hoạch thay đổi lại chiến lược kinh doanh dành cho River City, thiết kế của dự án sẽ được điều chỉnh toàn bộ, quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao nhà.

Để đảm bảo các quyền lợi và không ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, thì việc thanh lý hợp đồng là phương án hợp lý nhất. Việc thanh lý vẫn đang được tiến hành theo trình tự lợi của khách hàng theo đúng điều khoản đã quy định trong hợp đồng và nhận được sự đồng tình của toàn bộ khách hàng.

Đối với dự án River City, liên doanh Phát Đạt, Creed Group và An Gia Investment đã xây dựng chiến lược phát triển và kinh doanh rất tốt kể từ khi tung ra thị trường, nhận được sự ưu ái quan tâm từ báo chí và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng từ vị trí cho đến thiết kế, do vậy, toàn bộ những thông tin về chuyển nhượng, mua bán dự án River City với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là không đúng, cũng không có đơn vị nào khẳng định về điều này, những thông báo từ Phát Đạt, Creed Group và An Gia Investment là câu trả lời có giá trị nhất.

Dự án River City tạm dừng mua bán để chuẩn bị cho cuộc “lột xác” mới, hoàn thiện hơn và khẳng định sự hợp tác tốt đẹp của Phát Đạt, Creed Group và An Gia Investment.