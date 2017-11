Sổ đỏ trao tay cho hơn 80 khách hàng dự án The Unicity

Công ty CPDT KD BDS Uniland được thành lập vào đầu năm 2017 với định hướng phát triển theo 3 phương châm chính: Phát triển chất lượng dịch vụ/sản phẩm khách hàng – Phát triển chất lượng phúc lợi nhân viên – hỗ trợ nâng cao phúc lợi xã hội. Trong đó, phát triển chất lượng sản phẩm dịch vụ là bước tiên phong quan trọng nhất trong tất cả hoạt động kinh doanh của Uniland.

Qua gần 1 năm hoạt động và cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Uniland đón nhận liên tiếp hơn 3.000 lượt khách hàng sử dụng dịch vụ và cung cấp ra thị trường hơn 500 sản phẩm dịch vụ đất nền đi đầu trong chất lượng và tính pháp lý.

Từ đầu năm đến nay, Uniland không ngừng tổ chức các hoạt động Sổ đỏ trao tay cho các khách hàng hoàn thành 100% các giao dịch bao gồm sản phẩm và dịch vụ tư vấn. Cụ thể trong tháng 9 và đầu tháng 10, Công Ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Uniland đã chính thức trao quyền sử dụng đất cho hơn 80 khách hàng dự án The Unicity giúp khách hàng có thể nhanh chóng thực hiện những dự định của mình sớm nhất.

Uniland trao sổ đỏ tận nhà cho khách hàng

Theo như định hướng phát triển, vào trước cuối năm nay, Công ty CPDT KD BDS Uniland sẽ tiếp tục trao quyền sử dụng đất cho hơn 200 khách hàng đã, đang và sẽ hoàn tất giao dịch dịch vụ sản phẩm đặc biệt đối với dự án The Unicity.

Dự án The Unicity với quy mô 72ha, tọa lạc tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo quy hoạch, dự án The Unicity kết hợp hình thức khu thương mại và đầu tư nghỉ dưỡng trở thành khu phức hợp kết hợp giữa tiện ích nội khu và ngoại khu sẵn có. Dự án cách trung tâm thành phố Bà Rịa khoảng 1km và là điểm giao của các trục đường chính QL 56 và đường ra sân bay quốc tế Long Thành. Dự án The Unicity không những đảm bảo về chất lượng môi trường mà còn đảm bảo cả tính pháp lý rõ ràng cho khách hàng.

Khách hàng luôn được đảm bảo về chất lượng và tính pháp lý của sản phẩm Uniland cung cấp

Với tình hình hiện nay, khi mà liên tiếp xã hội đưa tin về các vấn đề tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất thì Uniland luôn luôn coi trọng và kiểm soát kĩ lưỡng về tính chất pháp lý của bất cứ sản phẩm nào được phân phối, cung cấp bởi Uniland và đó cũng là nền tảng niềm tin mà đội ngũ ban lãnh đạo Uniland muốn xây dựng trong lòng tin mỗi khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ.