Nhà giàu Hà thành ưa thích sống ở biệt thự sinh thái

Ở Azabu, vùng ngoại ô đắt đỏ hàng đầu Tokyo, nơi hội tụ chính khách cùng giới nhà giàu và người nổi tiếng, những căn biệt thự lớn là minh chứng cho câu nói người Nhật thường truyền miệng nhau với đại ý “chỉ nhà giàu mới có sân vườn rộng”. Tương tự, những căn biệt thự đáng mơ ước ở đồi Beverly Hills (California, Mỹ), khu Pyeongchang-dong (Seoul, Hàn Quốc) hay ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) là minh chứng cho xu thế giới thượng lưu trên thế giới đang hiện diện nhiều hơn ở những khu đô thị sinh thái. Tại Hàn Quốc, hầu hết các ngôi biệt thự ở Pyeongchang-dong đều có sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều cây xanh. Nơi đây mát mẻ với nền nhiệt độ luôn thấp hơn ở khu trung tâm từ 2 đến 3 độ C. Pyeongchang-dong là cái tên cuốn hút bất kỳ người giàu nào tại Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, trên thị trường bất động sản sôi động, không ít các chủ đầu tư đang giới thiệu những dự án biệt thự sinh thái trong lòng phố lấy không gian xanh làm nền tảng. Vinhomes Riverside - The Harmony là một trong số những cái tên sáng giá ở phân khúc này. Lấy tiểu khu Nguyệt Quế, một trong bốn tiểu khu của Vinhomes Riverside - The Harmony làm ví dụ. Nguyệt Quế có những căn biệt thự sang trọng mang phong cách kiến trúc Hy Lạp quyến rũ - “không chỉ sang, mà còn rất xanh”, đồng nghĩa với việc gia chủ được sống sinh thái ngay trong lòng nội đô.

Một góc tiện ích kế cận hồ điều hòa tại tiểu khu Nguyệt Quế

Biệt thự Hy Lạp giữa đô thị sinh thái có gì đặc biệt?

Lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Hy Lạp kinh điển vượt thời gian, các biệt thự tại tiểu khu Nguyệt Quế nổi bật với thức cột khỏe khoắn, thiết kế mái đầu hồi tam giác và họa tiết trang trí hình quả trám đặc trưng. Biệt thự Nguyệt Quế có diện tích rộng rãi, được thiết kế dành cho những gia đình đa thế hệ với nhiều không gian sinh hoạt chung.

Tuy vậy, chất Hy Lạp chưa phải là điều khiến tiểu khu Nguyệt Quế làm hài lòng những gia chủ thượng lưu kỹ tính. Điểm nổi bật khác của tiểu khu Nguyệt Quế là toàn cảnh "ngập xanh" bao quanh dự án song hành cùng hệ thống tiện ích đắt giá. Ngoài mật độ xanh lên tới 60 – 70m2/người, Nguyệt Quế có ưu thế vượt trội với tầm nhìn rộng mở hướng hồ điều hòa 12,4ha đồng thời sở hữu riêng dòng kênh đào uốn lượn dài hơn 1,2km bao quanh mặt ngoài. Vị trí đỉnh cao này mang đến nhiều ưu ái đặc quyền dành riêng cho cư dân về sức khỏe, cảnh quan và về đẳng cấp sống.

Cư dân Nguyệt Quế còn được thụ hưởng một thế giới “tiện ích liền kề tiện ích” với 2 clubhouse, sân tập golf hướng hồ, quảng trường trung tâm, công viên thám hiểm, sân tập thể thao ngoài trời, sân trượt ván, bể bơi, vườn tiểu cảnh phong cách Hy Lạp, đảo đọc sách, nhà hàng nổi, hệ thống trường phổ thông liên cấp Vinschool (kế cận các khu Nguyệt Quế 2, 3, 4),…

Kiến trúc Hy Lạp kinh điển giao hòa cùng thiên nhiên

