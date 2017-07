Mua nhà đã hình thành: Sự lựa chọn khôn ngoan của khách hàng

Nếu như trước kia, khi quyết định đầu tư mua nhà, khách hàng thường phải chờ đợi từ 2 đến 3 năm dự án mới xây dựng xong, thì giờ đây, một số dự án đã cất nóc, hoàn thiện phần thô mới bắt đầu “bung hàng”. Điều này sẽ giúp khách hàng “xua tan” nỗi lo về rủi ro khi mua bất động sản nhà ở hình thành trong tương lai. Được “nhìn tận mắt, sờ tận tay” khi mua nhà, khách hàng sẽ có thể kiểm chứng được chất lượng thực tế. Khi đó, mọi cam kết của chủ đầu tư sẽ được thể hiện, và việc đánh giá và chọn mua của khách hàng sẽ là chính xác nhất.

Anh Nguyễn Mạnh Cường ở Long Biên chia sẻ: “Những tin tức về việc chủ đầu tư nhận tiền mua nhà của khách nhưng không triển khai dự án, hay dự án bị chậm bàn giao đến vài năm khiến vợ chồng anh rất thận trọng khi quyết định bỏ tiền vào đâu để mua nhà”. Vì làm việc ở ngay kế bên Valencia Garden, được nhìn thấy tận mắt tiến độ xây dựng cũng như chất lượng công trình, giá cả lại hợp lý, anh chị mới quyết định xuống tiền mua căn hộ tại đây.

Valencia Garden đã cất nóc và đang tiến hành hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng

Thêm một lý do đặc biệt nữa, anh Cường cho rằng, những dự án sắp hoàn thiện nhưng lại có chính sách thanh toán linh hoạt như Valencia Garden đang là “hàng hiếm” trên thị trường hiện nay. Ngoài việc kết hợp với ngân hàng hỗ trợ cho vay tới 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc lên tới 24 tháng, chủ đầu tư Valencia Garden còn chiết khấu tới 4% giá bán hoặc miễn lãi trong 9 tháng khi khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán sớm. Những khách hàng đặt mua thành công căn hộ Valencia Garden từ ngày 1/7/2017 đến hết ngày 15/8/2017 sẽ được nhận ngay quà tặng gói thiết bị bếp trị giá 30 triệu đồng. "Vợ chồng tôi có chút vốn tích cóp, gia đình hai bên cũng đỡ đần thêm nên chúng tôi quyết định trả tiền một lần để được hưởng chính sách chiết khấu 4% tổng giá trị căn hộ”. Và việc chỉ sau chưa đầy nửa năm là đã có thể nhận nhà sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm và cảm thấy an toàn hơn rất nhiều so với việc mua nhà ở hình thành trong tương lai", anh Cường chia sẻ.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, hiện nay, khi thị trường ngày càng e dè với các dự án hình thành trong tương lai, thì các dự án sắp hoàn thiện lại được nhiều người ưu ái, đặc biệt là những dự án đã xây xong hoặc gần bàn giao đang rất “hút hàng”. “Đây cũng là một cách giúp khách hàng đánh giá, sàng lọc tiềm lực, sức mạnh của chủ đầu tư. Chỉ có những doanh nghiệp thực sự mạnh, tự tin vào dự án mà mình đang triển khai mới dám chờ đến giai đoạn hoàn thiện công trình rồi mới giới thiệu ra thị trường”, ông Đính cho biết.

Với tiến độ xây dựng đảm bảo, cư dân Valencia Garden sẽ được nhận nhà trong thời gian sớm nhất

Thanh khoản tốt tại những dự án sắp hoàn thiện cũng hấp dẫn các sàn giao dịch. Toàn bộ dự án Valencia Garden chỉ có 366 căn hộ nhưng được đồng phân phối bởi 3 hệ thống sàn giao dịch bất động sản hàng đầu hiện nay là Đất Xanh miền Bắc, Hệ thống siêu thị dự án STDA và Phú Tài Land.

Đại diện các sàn cho biết, tại Hà Nội, trong năm nay, Valencia Garden dường như là dự án đầu tiên mở bán khi phần thô đã cơ bản hoàn thành. Với tiến độ xây dựng hiện nay, chỉ cuối năm 2017 đầu 2018 các cư dân tương lai của Valencia Garden sẽ có thể chính thức sở hữu tổ ấm tại vị trí ngay kế bên cộng đồng cư dân khu Vinhomes Riverside.

Đồng quan điểm, đại diện chủ đầu tư Valencia Garden cũng chia sẻ, khi nguồn cung dự án nhà ở ngày một nhiều, người mua sẽ có nhiều lựa chọn hơn và họ có xu hướng không mặn mà với những dự án căn hộ trên giấy. Khách hàng sẽ quan tâm tới căn hộ đã hoàn thiện với môi trường sống thuận lợi, có nhiều cây xanh và cơ sở hạ tầng kết nối. Sức thanh khoản rất ấn tượng của Valencia Garden trong thời gian vừa qua đã là minh chứng rõ rệt cho xu hướng này.

