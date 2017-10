Biệt thự Villa Park – Sản phẩm dành cho khách hàng “tinh hoa”

Khu biệt thự với chất lượng sống vượt chuẩn

Tọa lạc trên mặt đường Bưng Ông Thoàn, Villa Park được đánh giá là một trong những nơi đáng sống nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh bởi đây không chỉ độc nhất về “không gian sống kiểu mẫu” mà còn sở hữu vị trí “vượng khí” ngay giữa khu vực cửa ngõ phía Đông, kế cận cao tốc Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai II. Villa Park là tâm điểm kết nối mọi điểm đến và tiện ích trong thành phố với thời gian di chuyển được rút ngắn tới mức kỷ lục.

Biệt thự Villa Park với 8 công viên bao phủ

Điểm nhấn của Villa Park chính là thiết kế khu biệt thự khép kín với khuôn viên vườn tại gia, đường nội bộ rộng thoáng, các mảng xanh dày đặc bao phủ, bên trong các biệt thự là nội thất siêu sang cùng tiện ích nghỉ dưỡng hiện đại mang đến cho chủ nhân một không gian sống theo phong cách Mỹ duy nhất tại nội đô Tp HCM. Tại Villa Park, tất cả các biệt thự đều lung linh nắng, thoáng mát gió như “ốc đảo nghỉ dưỡng”.

Tuy nhiên, theo giới đầu tư, hệ thống 8 công viên cây xanh cùng các dòng sông nhỏ mát lành uốn lượn quanh khu biệt thự mới chính là điểm “đắt giá”. Bởi cho tới tới thời điểm hiện nay, Villa Park là một trong số ít những dự án tại TP HCM có tới 50% tổng diện tích toàn khu là hệ thống cây xanh. Do vậy, Villa Park không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn có khả năng sinh lời rất cao.

Đã có cộng đồng sống đẳng cấp hiện hữu

Bước chân vào khu biệt thự, cảm nhận không gian sống thuần khiết bởi không khí trong lành nhờ được bao phủ bởi công viên cây xanh và tiện ích nội khu. Xung quanh những con đường rộng thoáng là các căn biệt thự đã có cộng đồng cư dân vào ở. Tiếng cười nói, hò reo của các em nhỏ, niềm vui tuổi già của các bậc cao niên, từng cặp gia đình hạnh phúc cùng nhau dạo công viên, tắm hồ bơi mỗi buổi chiều …là những khung cảnh đã hiện hữu ở Villa Park.

Villa Park đã đón hàng trăm cư dân vào an cư lạc nghiệp

Theo thông tin từ chủ đầu tư, hiện tại Villa Park đã đón hàng trăm cư dân vào sinh sống. Đó chủ yếu là doanh nhân, là trí thức trẻ, là những người thành đạt, có phong cách sống hiện đại, lịch thiệp và hòa nhã. Bởi lẽ vậy, an cư tại Villa Park, khách hàng hoàn toàn yên tâm về một cộng đồng sống cùng đẳng cấp. Hằng ngày, cư dân sẽ được hòa mình vào làn nước mát lành của hồ bơi Jacuzzi thiết kế theo phong cách resort nghỉ dưỡng, tham gia vào vườn nướng BBQ được bố trí đầy đủ các tiện ích cần thiết. Các con thơ sẽ có những khu sân chơi riêng biệt.

Ngoài ra, sân tennis, sân golf mini, phòng tập gym, phòng khám chữa bệnh…tất cả đều tiện nghi mang đến cuộc sống thư thái, đầm ấm cho cộng đồng cư dân Villa Park.

Một yếu tố nữa góp phần làm nên “điểm cộng” đối với cư dân sinh sống tại đây chính là hệ thống an ninh đa lớp 24/7 của khu biệt thự. Với tường rào bao bọc toàn khuôn viên cùng đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, camera được lắp đặt bao quát khắp nơi … nên ở Villa Park cư dân hoàn toàn yên tâm về an toàn, an ninh.

Những căn biệt thự cuối cùng tại Villa Park vẫn đang chờ đón chủ nhân. Hãy nhanh tay liên hệ để sở hữu những căn đẹp nhất.

Thông tin chi tiết về dự án Villa Park, liên hệ: Hotline: 0963 138 499 Website: http://villapark.com.vn/