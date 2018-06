Amber Riverside “hút khách” ngày mở bán

Nhiều giao dịch “chốt” nhanh chóng trong ngày mở bán

Trong không khí sôi động của buổi lễ mở bán ngày 24/6 tại văn phòng bán hàng dự án, nhiều khách hàng đã hoàn thành thủ tục đặt cọc và ký kết hợp đồng mua bán. Nhất là khi các thông tin hấp dẫn về dự án được hé lộ một cách toàn diện, một số khách hàng trước đó còn đang lưỡng lự cũng quyết định xuống tiền đặt mua căn hộ ngay sau khi được tư vấn đầy đủ thông tin về dự án, cùng những chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn và những cam kết uy tín từ chủ đầu tư.

Theo chia sẻ của khách hàng Ngô Lan Hương đang sinh sống ở khu vực Thanh Xuân cho biết: “Thực ra vợ chồng tôi cũng đang còn lưỡng lự nhưng vừa rồi được tư vấn về dự án đã rất ưng ý vì vị trí hợp lý, tiện lợi cho đi lại mà giá cả cũng không quá đắt. Ở đây thì quá tuyệt vời cho hai nhóc nhà tôi vì không gian trong lành lại nhiều tiện ích vui chơi cho các bé, hi vọng nhanh được dọn về tổ ấm mới này”.

Lễ mở bán Amber Riverside ngày 24/6 ngay tại dự án ghi nhận nhiều giao dịch thành công

Cũng tại sự kiện, nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda Vision, Tủ lạnh LG, Máy giặt lồng ngang LG, Lò vi sóng, lì xì 500.000Đ tổng giá trị lên tới gần 80 triệu đồng để tri ân khách hàng đã tìm thấy chủ nhân. Là người may mắn trúng giải thưởng giá trị nhất, khách hàng Nguyễn Do Ngoan không giấu nổi cảm xúc: “Dù nằm mơ cũng chưa bao giờ tôi nghĩ là mình đi mua nhà mà lại được dắt xe về như thế này. Hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với tôi và cả gia đình khi vừa mua được căn hộ ưng ý vừa trúng thưởng giải to nhất. Cảm xúc hiện giờ là quá vui, chỉ mong chuyển đến nhà mới càng nhanh càng tốt”.

Chủ đầu tư trao giải cho khách hàng trúng thưởng trong sự kiện

Căn hộ vị trí thuận lợi với giá bán hợp lý nhiều chính sách ưu đãi

Tọa lạc tại số 622 Minh Khai, chung cư Amber Riverside không chỉ được thừa hưởng mọi tiện ích vượt trội trong khu vực mà còn nằm trong vùng đất vượng khí hội tụ cả 3 yếu tố “Nhất cận thị - Nhị cận giang - Tam cận lộ”. Từ dự án, cư dân sẽ dễ dàng di chuyển tới đường vành đai 2, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì, tiếp cận với các địa điểm quan trọng như bệnh viện Bạch Mai, trường ĐH Kinh doanh Công nghệ, ĐH Bách Khoa,… Ngoài ra với vị trí gần sông Hồng trù phú, Amber Riverside còn mang đến tầm nhìn tuyệt mỹ, khoáng đạt cho cư dân với môi trường sống trong lành tràn đầy năng lượng.

Bên cạnh đó với việc lấy cảm hứng từ phong cách sống Singapore, 100% các căn hộ được thiết kế đạt tiêu chuẩn Eco, sở hữu 2 logia thoáng rộng có không gian mở đẹp mắt. Diện tích linh hoạt 74.16m2 – 149.31m2, gồm từ 2 đến 4 phòng ngủ sẽ đáp ứng đa dạng nhu cầu của các khách hàng. Đặc biệt hơn nữa là toàn bộ căn hộ phía Tây đều được trang bị kính cản nhiệt Low-E, giúp căn phòng luôn mát dịu vào ngày hè, ấm áp khi mùa đông.

Mặc dù sở hữu hàng loạt những ưu thế vượt trội nhưng mức giá chào bán chỉ từ 29.2 triệu/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất cơ bản) kết hợp với chính sách hấp dẫn như: hỗ trợ vay vốn lên tới 70% GTCH với lãi suất 0% trong 12 tháng, với những khách hàng thanh toán sớm 95% GTHĐ sẽ được chiết khấu ngay 8%, Amber Riverside đang ngày càng khẳng định được sức hút của mình trên thị trường và tạo nên cơn sốt trong các đợt mở bán vừa qua.

