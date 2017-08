Yêu cầu công an điều tra vụ bí xanh không ai mua và chanh dây không ra quả

Gia Lai:

Trước thông tin công ty TNHH Tuấn Đại An kinh doanh gian dối, thông tin sai sự thật, lừa nông dân ở huyện Chư Sê và hàng ngàn tấn bí xanh bị bỏ thối, gây hậu quả ở huyện Chư Chư Pưh, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an tỉnh xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ngoài ra, tỉnh cũng yêu cầu công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cần chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động ký kết hợp tác trồng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gây thiệt hại về kinh tế cho người dân.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các Sở Nông nghiệp và PTNT, Khoa học - Công nghệ, Kế hoạch - Đầu tư cùng UBND các huyện Chư Sê, Chư Pưh cần cung cấp thông tin và phối hợp với Công an trong quá trình xác minh, điều tra về nguồn gốc, chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng do công ty Tuấn Đại An cung cấp cho các hộ dân.

Bí đao bị bỏ thối ngoài đồng

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với cơ sở để nắm tình hình đối với các hoạt động ký kết hợp tác trồng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân với người dân trên địa bàn; tuyên truyền, vận động và khuyến cáo người dân khi ký bất kỳ hợp đồng hợp tác đầu tư nào cũng phải cân nhấc, tìm hiểu thật kỹ và thông báo cho chính quvền địa phương biết để kiểm tra, tránh bị thiệt hại về kinh tế. Đồng thời tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng bá, hội thảo về giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định...

Chanh dây của người dân trồng không ra quả

Trước đó, báo Dân trí đã có hai bài phản ánh “Dân “khóc ròng” vì hàng trăm tấn bí xanh không ai mua” tại Chư Sê và “Dân “khốn đốn” vì trồng chanh không quả, công ty bao giống “lặn mất tăm” tại Chư Pưh.

Cụ thể, giữa tháng 6, công ty Cổ phần Phú An Khang Tây Nguyên đã kí hợp đồng trồng và bao tiêu sản phẩm bí đao giống Đài Loan với người dân Chư Sê. Nhưng đến kỳ thu hoạch, doanh nghiệp không tiến hành thu mua nên khiến hàng ngàn tấn bí bị bỏ thối ngoài ruộng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế.

Cũng tại Chư Pưh, công ty TNHH Tuấn Đại An cũng kí hợp đồng với người dân để trồng chanh dây, nhưng trồng đến 6 tháng mà không ra quả. Ngay ra đó, công ty cũng đến thương lượng và bồi thường hơn 200 triệu đồng tiền giống cho người dân. Còn công sức chăm bón hơn 6 tháng của người dân coi như bị “mất trắng”.

Phạm Hoàng