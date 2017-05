TPHCM: Gia vị “3 không” vẫn bán công khai tại các chợ

Khảo sát tại các chợ như An Nhơn, Xóm Mới (Gò Vấp), Tân Hiệp, Hóc Môn (Hóc Môn), Tân Bình... cho thấy nhiều tiểu thương vẫn bày bán nhiều loại gia vị “3 không”. Các mặt hàng này chỉ bày bán một số lượng rất nhỏ tại các kiot, khi khách có nhu cầu mua số lượng lớn tiểu thương sẽ liên hệ đầu mối đến giao hàng.

Lẫn bên trong các gia vị có thương hiệu rõ ràng là nhiều loại gia vị "3 không"

Tại một sạp bán gia vị trong chợ An Nhơn, chúng tôi dễ dàng mua được các loại gia vị “3 không” như hạt nêm, bột ngọt, dầu ăn. Do không có nhãn mác, không thành phần và không hạn sử dụng nên các loại gia vị trên có giá chỉ bằng một nửa so với những loại gia vị có nguồn gốc rõ ràng.

“Bột ngọt này 1 kg 40 ngàn đồng, nếu mua nhiều thì 38 ngàn đồng/kg. Hạt nêm thì 30 ngàn đồng/kg, dầu ăn thì 30 ngàn đồng/lít. Anh chị mở quán ăn thì mua loại này về mà nấu cho rẻ. Ở đây các nhà hàng quán ăn vẫn lấy nhiều lắm. Tụi chị bán ở đây là hàng do công ty giao cho, cứ hết lại lấy, em muốn mua bao nhiêu cũng được", một tiểu thương cho hay.

Theo các tiểu thương thì các quán ăn và nhà hàng vẫn thường mua các gia vị “3 không” để chế biến vì giá rẻ (trong hình là túi dầu ăn mua theo thùng được chia lẻ vào từng bịch nilong 1 lít)

Theo ghi nhận của phóng viên, những loại gia vị “3 không” trên đều được các tiểu thương mua sỉ từng bao, từng thùng rồi về chia nhỏ ra bán lại. Các loại dầu ăn, hạt nêm, bột ngọt “3 không” được các tiểu thương đóng gói vào các bịch nilong theo dạng 0,5 kg hoặc 1 kg để khách hàng dễ lựa chọn.

Tại chợ Xóm Mới, khi phóng viên hỏi mua các loại gia vị “3 không", một tiểu thương cho hay: "Giờ quản lý chợ bắt nhiều lắm, nói nhỏ nhỏ thôi, nếu em muốn mua thì ở đây số lượng ít lắm. Để ở chợ nhiều mấy ổng bắt được mấy ông phạt nặng lắm. Em cần mua bao nhiêu thì đặt cọc đi chị gọi người mang tới cho. Tụi em mới mở quán thì mua mấy loại này về bán mới có lời, mua các loại có thương hiệu giá cao lắm".

Tại các chợ như Hóc Môn, Tân Bình, chúng tôi cũng ghi nhận tình trạng các gia vị “3 không” được bày bán công khai tương tự các chợ trên. Một tiểu thương tại chợ Hóc Môn cho biết: "Em mua hàng của chị ở đây là đảm bảo, em mua bao nhiêu cũng có, cần chị cho người chở lên tận nhà cho em. Mình buôn bán mấy thứ này phải kín kín một chút, hở ra cái là quản lý chợ họ bắt ngay, họ phạt nặng lắm".

Các tiểu thương mua sỉ các loại gia vị “3 không” trôi nổi trên thị trường sau đó về bán lại để kiếm lời.

Lần theo những địa chỉ của các công ty chuyên cung cấp gia vị “3 không”cho các tiểu thương tại các chợ truyền thống tại TPHCM, chúng tôi phát hiện địa chỉ ghi trên các bao bì của các công ty trên chỉ là những địa chỉ "ma". Tại hai địa chỉ của hai công ty cung cấp dầu ăn và hạt nêm mà các tiểu thương hay nhập hàng chỉ là những căn nhà đóng kín cửa hoặc địa chỉ của một nơi kinh doanh dịch vụ khác. Khi chúng tôi hỏi về các công ty trên thì người dân cho biết họ không hề thấy các công ty trên hoạt động.

Một tiểu thương tại chợ Hóc Môn cho biết phải bán các loại gia vị “3 không” lén lút vì các cơ quan chức năng phạt rất nặng.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Nghiệp, quản lý chợ An Nhơn cho biết: "Hiện, chúng tôi chưa phát hiện được tiểu thương nào vi phạm, khi phóng viên báo thì mới biết được, chúng tôi sẽ không dung túng, bao che, sẽ mời tiểu thương làm việc, và báo cơ quan có thẩm quyền để có hình thức xử lý. Thường các tiểu thương không để ra ngoài nên chúng tôi không biết được".

Trao đổi về vấn đề trên, bà Đào Thị Yến Phi - Chuyên gia dinh dưỡng tại TPHCM, cho hay: "Việc thực phẩm “3 không” tràn lan ngoài thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bệnh tật cho người sử dụng. Các loại gia vị trên do không được sản xuất theo một quy chuẩn nhất định nên rất dễ chứa các thành phần độc hại cho con người. Những thành phần hóa chất có hại này sẽ tích lũy trong cơ thể, khi đủ lượng nó sẽ gây hại cho sức khỏe nhưng lúc phát bệnh thì đã quá muộn màng".

Quốc Cường