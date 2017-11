Toyota đồng loạt giảm giá: Báo hiệu ô tô 2018 xuống kịch sàn

Xe trong nước giảm giá

Công ty Toyota Việt Nam vừa công bố giá bán lẻ mới dành cho năm 2018 đối với các mẫu xe lắp ráp trong nước. Nhiều mẫu xe giảm giá từ 3-9% và áp dụng ngay từ 1/11/2017.

Theo bảng giá mới, ngoài mẫu Camry, tất cả các mẫu xe đang được Toyota Việt Nam lắp ráp như Vios, Innova, Corolla đều được điều chỉnh giảm giá.

Cụ thể, Toyota Vios có mức giảm 58 triệu đồng cho phiên bản Vios TRD, từ 644 triệu xuống còn 586 triệu đồng. Các phiên bản Toyota Vios G giảm 57 triệu đồng, E CVT và MT có mức giảm lần lượt 53 và 51 triệu đồng, Vios Limo giảm 48 triệu đồng. Như vậy, giá bán của 5 phiên bản Vios, hiện giảm xuống chỉ còn từ 484-586 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe của Toyota điều chỉnh giảm giá mạnh

Với mẫu Corolla, bản 2.0V Sport có mức giá mới 936 triệu đồng, giảm 31 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 2.0V CVT giá 893 triệu đồng, giảm 27 triệu đồng so với giá cũ. Corolla 1.8 G có giá bán 779 triệu, giảm 26 triệu đồng so với giá cũ. Trong khi đó, 2 bản Corolla 1.8E CVT và MT có mức giảm 24 triệu đồng so với giá cũ, còn 707 và 678 triệu đồng.

Mẫu xe Toyota Innova cũng có mức giảm từ 42-50 triệu đồng. Trong đó, Innova V có giá mới là 995 triệu đồng, giảm 50 triệu so với giá cũ; Innova G giảm 42 triệu, còn 817 triệu đồng,...

Thông tin từ Toyota Việt Nam cho biết, theo quy định, từ 2018, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô có dung tích xi lanh từ 2.0L trở xuống sẽ được giảm thêm điểm 5%. Cùng với đó, thuế suất thuế nhập khẩu bộ linh kiện từ ASEAN về Việt Nam giảm về 0%. Tính bình quân thuế của bộ linh kiện ô tô chỉ còn khoảng 5% so với 15% hiện nay. Điều này giúp cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước có điều kiện giảm giá. Mức giảm giá Toyota Việt Nam công bố vào khoảng 3-9% tùy từng mẫu xe..

Một số đại lý của Toyota Việt Nam tại Hà Nội cho rằng, giá xe của hãng đã giảm xuống, tương đương với giá các đại lý giảm cho khách hàng thời gian qua. Tuy nhiên, do không thể công bố thông rõ ràng nên khách hàng cứ chờ đợi, hy vọng sang 2018 giá xe sẽ giảm sâu. Nay thì nhiều khách hàng đã quyết định mua xe ngay từ 1/11.

Nhiều nguồn tin tiết lộ sắp tới hàng loạt DN ô tô khác cũng sẽ công bố giảm giá xe sản xuất lắp ráp trong nước .

Một số DN ô tô FDI khi được hỏi cũng khẳng định, ngay nửa đầu tháng 11 này sẽ công bố giá bán xe mới năm 2018. “Đến thời điểm này, chúng tôi đã có thể tính toán được giá bán xe năm tới. Các yêu tố tác động đến việc giảm giá xe đã rõ ràng” - giám đốc marketing một DN ô tô FDI nói.

Thị trường ô tô biến động, giá sẽ còn thay đổi trong thời gian tới (ảnh minh họa)

Ô tô nhập hủy đơn hàng

Tuy nhiên, có DN DFI thông báo đã quyết định hủy đơn đặt hàng với ô tô nhập khẩu về Việt Nam vào tháng 1/2018.

Lý do là họ chưa đáp ứng kịp những điều kiện mới đặt ra trong Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, có hiệu lực từ 17/10/2017.

Theo quy định, các DN nhập khẩu xe phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu, được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài. Thông thường ở các nước, cơ quan này chỉ cấp giấy chứng nhận chất lượng cho xe bán ra trong nước, không cấp cho xe xuất khẩu. Đến nay, nhiều DN vẫn chưa xin được chứng nhận này.

“Không những thế, cũng không rõ Giấy chứng nhận như thế nào về Việt Nam thì được chấp nhận nên phải chờ đợi các hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định hủy các đơn hàng bởi nhập khẩu về rủi ro rất cao”, trưởng phòng đối ngoại một DN FDI nói.

Có DN FDI đã hủy đơn hàng tới gần 4.000 ô tô nhập khẩu về vào tháng 1/2018. Ô tô nhập khẩu chưa thể về, khách hàng đang chờ đợi, hy vọng được mua xe giá rẻ, chưa thành hiện thực.

Khi DN nhập khẩu hủy đơn hàng thì các đại lý cũng buộc phải hủy hợp đồng đã ký với khách. Một đại lý bán xe chính hãng tại Hà Nội cho hay, thời gian qua đã nhận đặt cọc với một số mẫu xe nhỏ, giá rẻ dự định đưa về nước vào đầu tháng 1/2018. Tuy nhiên, do DN nhập khẩu hủy đơn hàng nên đại lý cũng buộc phải hủy hợp đồng, trả lại tiền cho khách.

Nhiều mẫu xe nhập khẩu bán chạy, được người tiêu dùng ưa chuộng, có nguy cơ khan hiếm trước Tết nguyên đán Canh Tuất và giá có thể lại bị đẩy lên cao.

Theo Trần Thủy

VietnamNet