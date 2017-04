Thị trường nệm và “bí quyết” của người tiêu dùng thông thái

“Bí quyết” của người tiêu dùng thông thái

Với nền kinh tế thị trường sôi động, tràn ngập các chủng loại hàng hóa, thương hiệu như hiện nay thì việc người tiêu dùng quan tâm đến chất lượng sản phẩm là việc phải ưu tiên hàng đầu. Thay vì mua hàng theo giá cả và mẫu mã, giờ đây, chất lượng sản phẩm đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là các sản phẩm hàng hóa có liên quan đến giấc ngủ và sức khỏe con người như sản phẩm nệm là một ví dụ. Nói cách khác, trước khi quyết định mua hàng, người tiêu dùng cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm, cũng như uy tín của nhà sản xuất...

Tại Việt Nam, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa quy định rõ nhà sản xuất phải có nghĩa vụ thể hiện các thông tin về chất lượng trên nhãn hàng hóa, bao bì trong tài liệu kèm theo hàng hóa. Tuy nhiên hiện nay, nhiều nhà sản xuất luôn tìm cách né tránh việc công bố thông tin chất lượng, hoặc chỉ thông tin một cách chung chung, không cụ thể, không đầy đủ, không trung thực, dẫn đến gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Thực tế cho thấy, trên thị trường nệm hiện nay, có nhiều doanh nghiệp quảng cáo khá rầm rộ sản phẩm của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng với nhiều lợi thế, ưu điểm này nọ. Thế nhưng họ lại rất ngại công khai các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm của họ. Là người tiêu dùng thông thái, chúng ta không chỉ nghe vào những lời quảng cáo chung chung đó của nhà sản xuất, mà cần phải xem xét xem vì sao mà họ e ngại khi công bố minh bạch các chỉ tiêu chất lượng của hàng hóa?

Chị Trịnh Kim Ngân, ngụ tại Cao ốc Screc, quận 3, TPHCM cho biết, để mua được những sản phẩm nệm có chất lượng tốt, đảm bảo sức khỏe cho gia đình, thì “bí quyết” của những người tiêu dùng thông thái khá đơn giản, đó là tìm xem mặt hàng đó có được nhà sản xuất công bố chỉ tiêu chất lượng cụ thể hay không? Và chỉ tiêu chất lượng đó cụ thể như thế nào? Do tổ chức nào chứng nhận?

Bởi lẽ, một khi nhà sản xuất công khai tiêu chuẩn chất lượng mà các cơ quan quản lý nhà nước đến kiểm tra, xác định sản phẩm của họ không đạt được mức chất lượng như họ công bố, thì ngoài việc bị phạt do vi phạm về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhà sản xuất còn có thể bị phạt do quảng cáo không đúng sự thật, bị người tiêu dùng tẩy chay... Ngược lại, một nhà sản xuất chân chính có tiềm năng, có thế mạnh thực sự về chất lượng thì họ luôn thể hiện trách nhiệm của mình khi công bố rộng rãi các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật cụ thể cho sản phẩm do mình sản xuất để người tiêu dùng được biết.

Trên thực tế, chỉ những doanh nghiệp chân chính mới dám niêm yết công khai các thông số, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm làm ra tại cửa hàng, trên các ấn phẩm bán hàng hay trên website của doanh nghiệp mình. Vì vậy, người tiêu dùng cũng nên lưu ý ở điểm này để tìm mua sản phẩm nệm chất lượng cho mình. Khi có được các thông số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm nệm, khách hàng cũng có thể so sánh các chỉ tiêu giữa các nhãn hiệu sản phẩm khác nhau để biết được sản phẩm nào tốt và kinh tế hơn cho gia đình. Và như thế mới thực sự là người tiêu dùng thông thái.

Minh bạch chất lượng - Chữ tín của nhà sản xuất chân chính

Không chỉ thông qua báo chí, truyền hình, nhà sản xuất chân chính còn tự hào, tự tin công khai minh bạch tất cả các tiêu chuẩn chất lượng một cách cụ thể, rõ ràng trên website, trên cataloge của sản phẩm… Điển hình nổi bật là sản phẩm nệm Kymdan, trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nhà sản xuất nệm Kymdan đã rất tự tin, tự hào cho công bố cụ thể, rõ ràng các chỉ tiêu chất lượng ngay tại các điểm bán hàng và cả trên website của mình.

Kymdan cũng đồng thời áp dụng chế độ bảo hành sản phẩm lên đến 10 năm với nội dung bảo hành cụ thể, rõ ràng, thỏa đáng chứ không nêu nội dung bảo hành chung chung như một số sản phẩm cùng chủng loai trên thị trường. Có thể nói, hành trình 63 năm của Công ty Kymdan được xem là minh chứng cho quá trình xây dựng thành công thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm và trách nhiệm với người tiêu dùng được biết.

Anh Trần Văn Anh, ngụ tại Khu Đô thị Him Lam, Quận 7, TP.HCM cho biết, dịp cuối năm vừa qua, do có nhu cầu mua 1 tấm nệm nên anh đã vào nhiều trang web của các nhà sản xuất nệm để tìm hiểu. Qua tìm hiểu thì anh thấy trang web của hãng nệm Kymdan tại địa chỉ www.kymdan.com là đầy đủ thông tin nhất. Trong trang web của Kymdan, anh còn thấy công ty minh bạch khá cụ thể các thông tin quan trọng liên quan đến chất lượng sản phẩm, đặc tính kỹ thuật, chế độ bảo hành, các chứng nhận và giải thưởng Quốc tế...

Theo lãnh đạo Công ty Kymdan, không những công bố rõ ràng các chỉ tiêu chất lượng tại các điểm bán hàng và trên website, nệm Kymdan cũng đã được xuất khẩu sang các nước tiên tiến như Nhật, Úc, Hoa Kỳ, Châu Âu nên còn chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn chất lượng của nước nhập khẩu và các nhà phân phối nệm tại các nước này. Để có thể chinh phục được các thị trường khó tính, khắt khe nhất đặc biệt là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Kymdan đã tự nghiên cứu và phát minh công nghệ sản xuất nệm cao su riêng biệt. Với xác nhận sản phẩm kháng cháy do Cục Nội thất và Cách nhiệt bang California cấp, cùng xác nhận sản phẩm an toàn của Underwriters Laboratories (UL), nệm Kymdan hiện đã được phép lưu hành trên toàn thị trường nước Mỹ.

Có thể nói, việc được cấp chứng nhận GRS - sản phẩm KYMDAN được phép nhập khẩu và lưu hành trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ đã khẳng định sự an toàn vượt trội của sản phẩm Kymdan, và điều đó cũng chứng tỏ nhà sản xuất Kymdan đã tạo dựng lòng tin nơi người tiêu dùng một cách bền vững, đưa thương hiệu Kymdan ngày càng phát triển không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn cả ở các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, EU, Hàn Quốc…

Theo các chuyên gia kinh tế, sau khi các hiệp định tự do thương mại được ký kết, nền kinh tế Việt Nam cũng đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thị trường thế giới. Các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nói chung và mặt hàng nệm nói riêng của Việt Nam cũng đã thích nghi dần với luật lệ Quốc tế. Nhờ đó, họ đã cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Đây chính là tín hiệu vui cho người tiêu dùng Việt, vì người tiêu dùng Việt đã có thể sở hữu được những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, người tiêu dùng phải thực sự là những người thông thái trong hành vi mua sắm của mình, phải cân nhắc kỹ lưỡng về chất lượng sản phẩm, uy tín của nhà sản xuất, giá bán có cạnh tranh hay không... để tránh mua nhầm những sản phẩm không đúng như mình kỳ vọng.

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG - THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA NỆM MOUSSE CAO SU THIÊN NHIÊN THÔNG HƠI KYMDAN (theo TCCS 01:2016 / CSSGKD)

(*).Theo kết quả đo của Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

(**).Theo kết quả đo của UL ECO - INSTITUT (Germany)

Hiền Vy