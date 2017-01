Thị trường bất động sản: Phân khúc cao cấp sẽ... thổi giá trong năm "Con Gà Vàng"

Năm 2016 kết thúc với một quý khá bận rộn. Tại TPHCM, có 9.145 căn hộ được mở bán trong 28 dự án, trong đó có 18 dự án mới. Tổng số căn mới mở bán trong năm 2016 đạt 37.419 căn, giảm 10% so với năm ngoái. Thị trường đang tự điều chỉnh để tiến tới điểm cân bằng, chào đón một tỉ lệ lớn hơn ở phân khúc trung cấp (48% năm 2016 so với 40% năm 2015 tại TPHCM) và một tỉ lệ thấp hơn ở phân khúc cao cấp (30% năm 2016 so với 38% năm 2015).

Bất động sản nghỉ dưỡng đang lên cơn sốt tại Nha Trang

Xét về vị trí, thị trường căn hộ tại TPHCM tiếp tục mở rộng về phía Đông và Nam. Khu vực phía Đông vượt qua phía Nam để trở thành tâm điểm nhờ sự cải thiện của cơ sở hạ tầng bao gồm: tuyến metro số 1, xa lộ Hà Nội mở rộng, đường cao tốc trên cao TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và việc phê duyệt dự án sân bay Long Thành.

Giá bán trung bình năm 2016 đạt 2.104 USD/m2, tăng 4,6% so với năm trước. Sự cải thiện về giá được ghi nhận ở mọi phân khúc, tuy nhiên nổi bật nhất ở phân khúc trung cấp.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc phòng Nghiên cứu và Tư vấn CBRE (Việt Nam) cho rằng, khách hàng hiện tại được trang bị đầy đủ thông tin và có yêu cầu cao hơn, họ không chỉ tìm kiếm một căn nhà mà là cả khu dân cư sinh sống ở đó nữa. Bàn giao đúng thời điểm là yêu cầu mặc định, ngoài ra các dự án mới cần có trang thiết bị tốt và đáp ứng được một cộng đồng lành mạnh.

Dự báo thị trường năm 2017, các chuyên gia bất động sản cho rằng, năm "Con Gà vàng" sẽ tập trung hơn vào thị phần bình dân và trung cấp, với gần 40% tổng số căn mới chào bán thuộc phân khúc bình dân.

Căn hộ cao cấp sẽ lên ngôi trong năm 2017?

Chủ đầu tư trong nước và các công ty liên doanh đang rất tích cực trong việc điều chỉnh dự án của mình sao cho phù hợp với xu hướng thị trường. Cụ thể, VinGroup có kế hoạch mở bán hai dự án phân khúc bình dân tại quận 9 và huyện Bình Chánh. Quỹ đất sẵn có, cải thiện đường giao thông kết nối và nhu cầu cao ở các phân khúc này là những động lực chính.

Tuy nhiên, theo ông Marc Townsend, Tổng Giám đốc CBRE thì phân khúc bình dân sẽ không có bước đột phá vì lãi suất tăng, Thông tư 36 được thông qua và sự chấm dứt gói hỗ trợ mua nhà trị giá 30.000 tỷ đồng sẽ có khả năng làm giảm lượng cầu và tốc độ bán ở phân khúc trung và cao cấp.

Nhiều dự án khởi công hứa hẹn đem lại nguồn cung phong phú cho thị trường bất động sản

Phân khúc hạng sang được dự báo sẽ duy trì mức độ hấp thu cao ở mức trên 50%. Quỹ đất hạn chế ở khu vực trung tâm cho các dự án dân cư là một yếu tố quan trọng tăng cường sự hấp dẫn của phân khúc này. Khi giá của các dự án hạng sang tại TPHCM vẫn còn thấp so với các thành phố khác trong khu vực, phân khúc này sẽ vẫn còn hấp dẫn đối với tầng lớp thượng lưu trong nước cũng như khách nước ngoài, đặc biệt khi quyền sở hữu nhà tại Việt Nam đã được nới lỏng đáng kể trong năm 2015 cho người nước ngoài.

Về giá, phân khúc hạng sang dự kiến sẽ tăng mạnh khoảng 7% so với năm trước nhờ sự ra mắt các dự án độc đáo với thiết kế đặc biệt và vị trí đắc địa. Bên cạnh đó, phân khúc bình dân và trung cấp sẽ tương đối ổn định với giá chỉ tăng dưới 3%, bởi người mua ở các phân khúc này khá nhạy cảm với điều chỉnh giá. Phân khúc cao cấp được dự kiến sẽ có mức tăng giá xấp xỉ 4%.

Công Quang