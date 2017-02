Sabeco lãi kỷ lục năm 2016 trong "tâm bão" nhân sự cấp cao

Sabeco gặt lãi kỷ lục trong tâm bão nhân sự

Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2016. Theo đó, mặc dù trong thời gian qua, công ty có nhiều biến động mạnh về nhân sự, song quý IV/2016 vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp này.

Theo đó, quý IV/2016, công ty tăng mạnh 80% doanh thu thuần so với cùng kỳ năm trước, đạt 8.833,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán tăng vọt 2,3 lần nên lợi nhuận gộp còn 2.258,1 tỷ đồng, tăng 11% so với quý IV/2015.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 48% lên 172,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm một nửa chỉ còn 31 tỷ đồng. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được giữ ở mức tương đối so với cùng kỳ năm 2015. Ngoài ra, công ty còn có khoản lợi nhuận khác 90,6 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với quý IV/2015.

Nhờ vậy, kết thúc quý IV/2016, Sabeco ghi nhận mức lãi trước thuế 1.196,4 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, công ty lãi ròng 996,8 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2016, Sabeco lãi 5.706,5 tỷ đồng, tăng 31%; lãi ròng cả năm đạt 4.655,1 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015. Đây là năm đánh dấu mức lợi nhuận kỷ lục của Sabeco từ trước đến nay.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2016 đạt 6.978 đồng. Hiện tại, cổ phiếu SAB của Sabeco đang giao dịch trên thị trường với mức giá 219.000 đồng (mức giá đóng cửa phiên 2/2/2017), tương ứng P/E đạt 31 lần.

Năm 2016, bên cạnh sự kiện niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) sau hơn 8 năm cổ phần hóa thì Sabeco cũng là tâm điểm thông tin với thông tin nhân sự cấp cao.

Sau khi dư luận xôn xao vì việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải (con trai cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng) vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào cuộc và có kết luận, yêu cầu Bộ Công Thương thu hồi một loạt quyết định bổ nhiệm sai và các chức danh quy hoạch không đúng quy định, trong đó có trường hợp ông Hải.

Ngày 21/12/2016, ông Vũ Quang Hải có đơn gửi Hội đồng quản trị Sabeco xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị. Đến đầu năm 2017, Sabeco miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc với ông này. Về phía ông Vũ Quang Hải vẫn xin được tiếp tục ở lại làm việc tại Sabeco.

Ngày 19/1/2017, Hội đồng quản trị Sabeco ban hành nghị quyết thông qua việc cử ông Nguyễn Minh An, Phó tổng giám đốc Sabeco làm người đại diện quản lý vốn của Sabeco thay ông Vũ Quang Hải.

Trong khi đó, số cổ phiếu được Bộ Công Thương uỷ quyền đại diện của ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco giảm từ 45,59% xuống còn 23,59%. Người thay thế đại diện cho 22% cổ phần từ ông Võ Thanh Hà là ông Nguyễn Thành Nam, Phó tổng giám đốc Sabeco.

