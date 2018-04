Lợi nhuận Vinasun tiếp tục lao dốc, nhân viên ngày càng “teo tóp”

Nhiều xe taxi Vinasun ở TP.HCM từng dán biểu ngữ phản đối Uber và Grab.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018.

Báo cáo cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 489,2 tỷ đồng, giảm tới 52% so với cùng kỳ.

Trong đó, mảng kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi giảm nhiều nhất, sụt tới 80% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sụt giảm được cho là do sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với taxi công nghệ.

Không chỉ vận tải taxi, doanh thu vận tải hành khách theo hợp đồng của Vinasun cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ. Cụ thể trong quý I/2018, Vinasun thu về 68,9 tỷ đồng từ mảng này, giảm gần 10 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong quý I/2018, Vinasun đã phát triển thêm mảng nhượng quyền thương mại và khai thác taxi với doanh thu mang về hơn 211,5 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Vinasun, công ty đang dần thay đổi sang nhượng quyền với cách thức chậm và chắc, để nhận được sự đồng thuận của toàn bộ nhân viên. Cùng với việc phát triển thêm mảng nhượng quyền, Vinasun cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới, tăng sức cạnh tranh với các đối thủ.

Mặc dù vậy, doanh thu sụt giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế trong quý I của Vinasun chỉ đạt 11,6 tỷ đồng; giảm mạnh tới 79% so với cùng kỳ.

Báo cáo cũng cho thấy, tính đến hết quý 1/2018 tổng nợ phải trả của Vinasun là 1.097,8 tỷ đồng, giảm 77 tỷ đồng so với đầu năm. Mức giảm chủ yếu đến từ khoản nợ ngắn hạn.

Nợ ngắn hạn giảm, chi phí tài chính (chi phí lãi vay) trong quý I/2018 cũng giảm được 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính của Vinasun, đó là số lượng nhân viên tiếp tục giảm so với con số cuối năm 2017. Cụ thể, tính đến cuối quý I, tổng số nhân viên Vinasun là 6.993 người, giảm 124 người so với cuối năm 2017.

Trước đó, trải qua một năm kinh doanh biến động, doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của Vinasun đều sụt giảm khá thê thảm. Tổng số nhân viên cũng sụt giảm vài nghìn người.

Cùng với những khó khăn trước áp lực từ các đối thủ mới xuất hiện, Vinasun đã đâm đơn kiện Grab vì khuyến mại tràn lan, cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Xác định một loạt khó khăn, thách thức, Vinasun đã đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 1.750 tỷ đồng (giảm gần 1.000 tỷ đồng so với năm 2017). Kế hoạch năm 2018 giảm 65% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu giảm 50% so với năm 2017 và chỉ đạt khoảng 95 tỷ đồng.

“Doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường taxi TP .HCM với gần 30.000 chiếc, tận dụng tiềm lực tài chính mạnh và kẽ hở của quy định hiện hành để áp dụng các phương thức cạnh tranh bất bình đẳng, mang tính chất tận diệt là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty”, báo cáo cả Vinasun trình đại hội cổ đông đánh giá.

Ông Tạ Long Hỷ - Phó tổng giám đốc Vinasun mới đây cho biết, việc Uber sáp nhập Grab như việc “góp gió thành bão”, phía khách hàng lo lắng độc quyền tăng giá, dịch vụ khách hàng cũng vì thế mà gặp nhiều hạn chế khi độc quyền thị trường.

Cũng theo ông Hỷ, về phía taxi truyền thống, phía doanh nghiệp truyền thống để tồn tại và phát triển, riêng hãng đã chuẩn bị từ nhiều năm nay bằng việc cho ra mắt ứng dụng đặt xe ngày càng phụ hợp với tình hình, xu thế chung của thế giới.

Nguyễn Khánh