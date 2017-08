Khách kêu trời giá GrabBike gấp đôi ngày thường, đắt ngang taxi

Loạn giá

Vào giờ cao điểm hôm nay, mức cước GrabBike đã ghi nhận tăng chóng mặt, quãng đường 15 km từ số 454 Minh Khai đến Bến xe Mỹ Đình có mức giá 164.000 đồng. Điều đó có nghĩa là giá bị đội lên 11.000 đồng/km, ngang ngửa taxi truyền thống, và dĩ nhiên sẽ cao hơn Grab Taxi.

Đội giá cả giờ cao điểm lẫn giờ thường do thiếu tài xế

Thử đặt một chuyến xe từ số 454 Minh Khai đến Bến xe Mỹ Đình như trong ảnh, nhưng ngoài giờ cao điểm, giá có giảm hơn, còn 116.000 đồng. Tuy nhiên giá này vẫn cao hơn bình thường rất nhiều và tính ra quãng đường 15 km ấy, khách phải trả gần 8.000 đồng/km, tương đương với với taxi gia đình.

Tương tự như vậy là cuốc xe từ bến xe Gia Lâm tới khu đô thị Xa La mà anh Vũ Công Lộc đặt khi vừa từ quê Hưng Yên lên, giờ cao điểm giá lên tới 242.000 đồng, giá này gần tương đương với giá một cuốc xe GrabCar.

Tăng giá gấp đôi

Theo nhiều tài xế GrabBike, cuốc từ bến xe Gia Lâm sang KĐT Xa La 90.000 đồng là chuẩn nhất, mưa thì là 120.000 đồng, như vậy giá đã tăng gấp đôi.

Quãng đường ngắn mà phí cũng lên tới 10.000 đồng/km

Theo anh P.D.K. một tài xế GrabBike thì: “Hiện nay để lôi kéo các tài xế quay trở lại làm, giá cuốc tăng gấp 2 – 3, thậm chí là 4 lần để kéo những tài xế tiếc tiền đi làm. Bình thường, 1 cuốc dưới 2km là 11.000 đồng, nhưng 3 hôm nay đều là 21.000 đồng.”

Tài xế vẫn tiếp tục đình công

Bật ứng dụng đặt xe của Grab dành cho khách hàng, dễ dàng thấy giá bị đội lên rất cao. Bởi khi khách đặt cuốc xe chỉ cần nhân số km với giá 3.800 đồng/km là ra giá phải trả. Nhưng hiện có khá nhiều lý do khiến cho mức giá bị đội lên tới gấp đôi, hoặc có thể là gần gấp ba.

Theo một tài xế GrabBike anh N.T.Đ. thì nguyên do mức phí khách hàng phải trả tăng đột biến như vậy là bởi: “Khi có 5 cuốc xe có thời gian chờ trên 10 phút thì máy nó sẽ biết là khu vực đấy có ít tài xế, tự động tăng giá lên.”

Vùng màu đỏ là thiếu tài xế trầm trọng

“Bốn ngày qua giá cước tăng là vì 2 lý do chính: Thứ nhất là do buổi Offline tháng 8, tài xế đổ xô về Cầu Giấy ngày thứ 7 và chủ nhật. Thứ 2 là do sau buổi offline, anh em tài xế đình công, đặt chuyến ảo nên các tài xế không đi làm rất ít”, anh Đ. nói.

Lý do buổi offline ảnh hưởng tới giá cước được anh Đ giải thích là do: “Tập trung họp nhốt mấy tiếng không cho về. Anh em không muốn họp thì bị răn đe, mà ở lại họp thì cũng không có quyền phát biểu ý kiến.”

“Nhưng tài xế sợ bị khóa tài khoản nên phải đi, trong thời gian đó, các khu xa Cầu Giấy sẽ không có tài xế nên giá chuyến xe sẽ tăng lên”, anh Đ. giải thích.

Đình công của các lái xe GrabBike xuất phát từ sân vận động Mỹ Đình qua nhiều phố đến trụ sở Grab

Nhưng theo anh Đ. vẫn còn một lý do quan trọng nữa khiến khách phải chịu thiệt thòi đó là: “Cắt hỗ trợ cao điểm nên dù không tăng chiết khấu lên 20% thì cũng có rất ít tài xế muốn chạy.”

Tuy nhiên, anh Đ. cũng dự đoán: “Tình hình có lẽ sẽ ổn định hơn, vì lượng anh em muốn đình công đang ít lại. Điện thoại anh em tài xế dùng để đặt chuyến ảo đã bị Grab khóa IP nên không tiếp tục đấu tranh được nữa, nếu muốn đặt chuyến ảo nữa thì phải mượn điện thoại người khác”.

Đình công đã bớt mù quáng

Một số thành viên trong cộng đồng GrabBike trên Facebook đã bày tỏ quan điểm cho rằng, đợt tăng chiết khấu này gần như một đợt thanh lọc, ai thích chạy thì ở lại, không thì ra đi. Ngoài ra, tài xế này cũng cho biết các đối thủ cạnh tranh cũng đang tung ra những chính sách hỗ trợ tốt

Anh V.M.B. một tài xế cho biết: “Nhiều anh em vẫn bật ứng dụng ra đường nhưng chỉ để đó cho trôi chứ không chạy. Trên bản đồ vẫn hiện lên có xế nhưng ít người chạy”.

“Hiện nay trời đang mưa nên tài xế Grab vắng hơn hẳn, ít tài xế, giá cao khách kêu trời. Thậm chí ra đường còn toàn thấy xe ôm truyền thống mặc áo Grab là nhiều. Hôm qua, nhiều anh em cho biết, khách còn phải đi tìm tài xế ngoài đường để đi”, anh B. nói.

Thế Hưng