Kết thúc quý III, ngân hàng Việt tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hơn 200%

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm trước, quý 3 đóng góp được hơn 148 tỷ. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm, tính toàn quý chỉ hơn 89 tỷ đồng, giảm gần 68% so với cùng kỳ năm trước (hơn 278 tỷ).

Việc quản trị tài sản tốt cũng giúp Maritime Bank nâng tổng tài sản hiện có lên 103.964 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19.97%, cao hơn nhiều lần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%). Tiềm lực tài chính mạnh, doanh thu tăng trưởng ổn định nhưng với sự thận trọng trong việc phát triển tín dụng để bảo đảm an toàn hoạt động, ngân hàng duy trì mức cho vay khách hàng ở con số hơn 35.000 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng cũng được cấu trúc theo hướng ổn định và bền vững, đạt hơn 61.000 tỷ.

Nguồn thu nhập từ dịch vụ đã mang lại cho Maritime Bank hơn 225 tỷ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý 3 đạt hơn 85 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng luôn được kiểm soát chặt chẽ, duy trì ở mức thấp với 2.15%. So với cùng kỳ năm 2016, lượng khách hàng cá nhân tăng gần 13%, số lượng thẻ phát hành mới tăng gần 60%, đặc biệt tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ tăng hơn 650%.

Năm 2017, Maritime Bank đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép mở mới thêm 13 chi nhánh trên toàn quốc, tiến hành nâng cấp 51 quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch. Hết quý III, Ngân hàng đã tuyển mới 1.674 nhân sự, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cũng được đẩy mạnh để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Với những kết quả kinh doanh đạt được, Maritime Bank đã được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá như: 3 năm liên tiếp nhận Giải “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” bởi Tạp chí Tài chính – Ngân hàng Asian Banking & Finance (ABF) bình chọn; Ngân hàng có sáng kiến và đóng góp nổi bật cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 do Tổ chức Capital Finance International trao tặng; giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2017 do tạp chí uy tín của Anh International Finance Review trao tặng; …

Đặc biệt, Maritime Bank là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được tạp chí hàng đầu thế giới Global Finance bình chọn và trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2017”.