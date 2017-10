Độc giả Dân trí phẫn nộ với cây xăng chỉ 50% nguyên chất

Hàng trăm lời bình luận phẫn nộ trước thói làm ăn gian dối

Niềm tin vốn đã thấp, nay nghe được tin này, bạn đọc The King ngán ngẩn than: “Tôi thật chả biết phải nói thế nào nữa. Chúng ta sống mà không vì danh dự sao? Người Việt cứ giết người Việt mãi thế à?”

Bạn đọc tên An cuối cùng cũng lý giải được tại sao mà xe đi rất nhanh hỏng, nhất là ở Nghệ An: “Trách gì mà phụ tùng xe máy và ô tô ở Nghệ An bán chạy nhất so với các tỉnh trên toàn quốc”.

Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An "sốc" với kết quả mẫu xăng A92 khi thử nghiệm.

Đúng nhưng chưa đủ, độc giả Lê Thiên Tâm bổ sung: “Bảo sao xe đi chóng hỏng, bảo sao xe đột nhiên cháy rụi! Nhưng không chỉ Nghệ An đâu mà là toàn quốc. Doanh nghiệp vi phạm họ phải chịu tách nhiệm trước pháp luật, còn trách nhiệm kiểm tra, thanh tra và quản lý đến đâu?”.

Đọc được những thông tin hết sức bất ngờ như vậy, độc giả Dân Trí đều nhất loạt đồng ý với việc phải xử lý thật nghiêm để tình trạng đó không diễn ra trên cả nước.

Độc giả Son Tranminh khẳng định: “Cần phải xử lý nghiêm minh. Nên đóng cửa vĩnh viễn, thu hồi gấy phép kinh doanh và xử lý hình sự thì mấy ngăn chặn được nạn làm hàng giả.

Đồng quan điểm đó anh Phan Ngọc Quang cho rằng: “Không cấn tranh luận nhiều mà hãy khởi tố và điều tra tận gốc, trị tận gốc, nghiêm minh. Xin thưa, các cây xăng tư nhân hầu như không chuẩn dưới nhiều góc độ, do đó cấn siết chặt quản lý các cây xăng này, nhất là vúng sâu, vùng xa là nơi rất dễ để các cây xăng tư nhân lợi dụng để trục lợi bằng rất nhiều "chiêu".

Tuy chưa chắc chắn nhưng bạn đọc Do Dinh Hoa nghĩ rằng: “Theo quy định của Pháp luật, các công ty này có thể đã vi phạm nghiêm trọng bởi họ buôn bán hàng giả, kém chất lượng, coi đây là hành động phá hoại. Đề nghị truy tố và cấm vĩnh viễn họ kinh doanh mặt hàng này!”

“Đây là nguyên nhân người tiêu dùng không có lòng tin vào các doanh nghiệp nội!!!”, độc giả Do Dinh Hoa cho biết thêm.

Người Việt sính ngoại hay niềm tin hàng Việt đang về 0

Niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đang ở mức báo động, độc giả Bình Minh Doãn đã phải thốt lên rằng: “Thảo nào mà xe hay bị cháy nổ , nếu Nhật có cây xăng ở khắp nơi tôi sẽ mua xăng ở đó.”

Nghe có chút buồn nhưng dường như độc giả Lò A Say đang nói lên suy nghĩ của khá nhiều người: “Dân ta bây giờ chỉ mơ có người Nhật quản lý mọi thứ để an tâm khỏi sợ hàng giả, đồ giả và mọi thứ giả(!?).”

Dù rất muốn ủng hộ hàng Việt nhưng tình trạng này thì anh Lê Xuân Thanh cũng phải ngao ngán: “Bảo sao người dân muốn có cây xăng của Nhật để được chi tiền đúng chất lượng hàng mình mua, đừng trách người tiêu dùng quay lưng với hàng Việt.”

Cách phục vụ khác thường ở trạm xăng của doanh nghiệp Nhật

Thời gian đầu khi cây xăng IQ8 của Nhật xuất hiện ở Việt Nam, nhiều người lên tiếng ủng hộ đã bị cho là sinh ngoại. Nhưng khi mang cây xăng IQ8 mới và các cây xăng của Việt Nam ra so sánh. Độc giả Duong Chiến Thắng phải thẳng thắn nhận xét: “Cứ bảo tại sao dân Việt lại hân hoan với việc IQ8 mở cây xăng. Chưa cần phải cung cách phục vụ vượt trội, chỉ cần số lượng và chất lượng luôn được bảo đảm cũng đã là quá đủ.”

Cứ với cách làm kinh doanh kiểu này, anh Manh Nguyen Dinh thì khẳng định: “Thị trường dần mở cửa, hàng hóa Thái, Nhật với chất lượng và niềm tin của nó sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Sẽ không còn chỗ cho những kẻ gian lận, bảo thủ, không chịu thay đổi.”

Trước những cây xăng gian lận, người tiêu dùng Việt lại càng dành nhiều cảm tình cho cây xăng Nhật

Đồng quan điểm đó, độc giả Đoàn Văn Hải cũng cho rằng: “Làm thật chẳng ăn ai lại còn làm giả. Thái độ phục vụ thì đã không ra sao rồi lại còn làm ăn giả dối nữa kiểu này thì chắc chắn trong một tương lai gần ông lớn Petrolimex sẽ bị thưa đau trên chính sân nhà thôi. Petrolimex sẽ để mất hết khách, khách hàng giờ đang quay đầu sang hết doanh nghiệp xăng dầu của Nhật bản rồi. Hay chờ đấy mà xem...”

Rất nhiều ý kiến xung quanh vụ việc đáng chú ý này, tuy nhiên, đa phần vẫn là sự phẫn nộ của người dân khi nghe thông tin này. Vì thế, các doanh nghiệp xăng dầu nội cần có sự thay đổi rõ rệt hơn để lấy lại lòng tin từ phía người dân, nếu không muốn thua ngay trên chính sân nhà.

Thế Hưng