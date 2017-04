Chán chung cư, nhiều người đổ xô mua biệt thự, nhà liền kề

Kể từ cuối năm 2015 đến nay, sự "bừng tỉnh" của thị trường bất động sản đã khiến loại tài sản này trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn hơn so với những hình thức truyền thống khác như gửi tiết kiệm hay mua vàng tích trữ.

"Khi có trong tay 100-200 triệu đồng, có lẽ bạn sẽ chỉ tìm đến một địa chỉ nào đó lãi suất cao để gửi lấy lãi, nhưng với vốn dư thừa đến tiền tỷ thì bất động sản lại là lựa chọn ưu tiên", anh Phạm Cao Quý, một kỹ sư phần mềm đang sống tại TPHCM chia sẻ.

Anh Quý cho biết, bản thân gia đình anh hiện tại đang tìm kiếm dự án để "gửi gắm". Và mặc dù việc mua nhà không phải mục đích chính là để ở song anh vẫn ưu tiên đất nền hơn căn hộ chung cư.

Nhà đầu tư này phân tích, việc lựa chọn dự án đất nền sẽ hạn chế rủi ro và thanh khoản sẽ tốt hơn so với chung cư vì tâm lý người Việt xưa nay vẫn chuộng "nhà gắn liền với đất" - nhà đất luôn mang lại cảm giác an cư lâu dài. Hơn nữa, các dự án đất nền, đặc biệt là những căn nhà phố hay biệt thự ở những vị trí thuận lợi cũng sẽ thuận tiện cho việc kinh doanh, buôn bán hơn so với chung cư.

Theo nhận định của một chuyên gia trong ngành, hiện phân khúc đất nền đang được thị trường quan tâm nhất kể từ năm 2011 đến nay. Việc căn hộ bị đẩy nên rất cao và hầu như không còn khả năng đầu tư sinh lời đã khiến đất nền, nhà phố trở thành kênh đầu tư và giữ tài sản tốt nhất đối với "giới nhà giàu".

Theo ghi nhận của CBRE, trong năm 2016, thị trường TPHCM chào đón 3.062 căn biệt thự/nhà phố từ 13 dự án, tăng 40% so với năm trước. Việc này đã thiết lập kỷ lục mới về nguồn cung mới của thị trường biệt thự/nhà phố xây sẵn tại TPHCM. Đồng thời, trong năm cũng có tới 2.304 căn được bán ra ở TP.HCM, phần lớn từ các dự án mới.

Thủ Đức là quận tập trung nhiều địa điểm quan trọng của TP HCM. Trong ảnh là khu chợ Thủ Đức nổi tiếng.

Đáng chú ý, với những lợi thế về cơ sở hạ tầng, bất động sản đất nền khu Đông đang trở thành điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư và là "điểm nóng" về giao dịch trong năm vừa qua.

Ông Phạm Thanh Bình ngụ tại Thủ Đức cho biết, hồi cuối năm 2015, ông đầu tư mua nhà tại một dự án ở khu Đông, đến nay sau hơn 1 năm, ông đã có thể "bỏ túi" hơn 500 triệu đồng. Ông cho rằng, do có nhiều ưu điểm nên việc những dự án ở khu vực này sau 1 năm tăng giá từ 5-7 triệu đồng/m2 so với 1 năm về trước là bình thường.

Một báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TPHCM cũng cho thấy, đến thời điểm cuối năm 2016, giá đất bình quân nhiều tuyến đường tọa lạc tại khu vực quận 2, 9, Thủ Đức, thuộc phía Đông Sài Gòn đã leo thang, mức tăng phổ biến khoảng 5-10%, cao nhất lên đến trên 40% so với cùng kỳ năm 2015.

Hồi tháng 10/2016, một đơn vị khác là Data First cũng từng công bố báo cáo về diễn biến sôi động của thị trường nhà đất khu Đông TP HCM với sự dẫn đầu của 2 địa bàn quận 9, Thủ Đức. Data First dự báo khu vực này nhiều khả năng cũng sẽ là tâm điểm thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, buôn bất động sản và các doanh nghiệp địa ốc vào cuối năm 2016 và cả trong năm 2017.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn của bất động sản đất nền khu Đông được cho là đến từ cơ sở hạ tầng. Các công trình cầu, đường, tuyến giao thông mới trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng được đầu tư tại khu Đông đã đưa bất động sản khu vực này lên tầm cao mới. Có thể kể đến các dự án như hầm Thủ Thiêm, đại lộ Võ Văn Kiệt, hệ thống cầu Thủ Thiêm, cầu Phú Mỹ, xa lộ Hà Nội, tuyến Metro số 1, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường vành đai...

Chính vì những yếu tố thuận lợi nói trên, hàng loạt chủ đầu tư tầm cỡ đều đã chớp thời cơ “đổ tiền” vào khu vực này, như Vingroup, Đại Quang Minh, Novaland, Him Lam…

Theo ông Phạm Thanh Bình, để có thể thu lợi trong đầu tư bất động sản khu Đông, nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến uy tín của chủ đầu tư trong chất lượng công trình xây dựng, việc giao nhà có đúng cam kết hay không. Bên cạnh đó, cần cân nhắc đến vị trí thuận lợi và tiện ích xung quanh dự án... đây sẽ là những yếu tố giúp người mua nhà, nếu với mục đích để ở cũng thuận tiện mà nếu mua để đầu tư cũng có thể tự tin về tính thanh khoản của dự án sẽ luôn ở mức cao.

Mới đây, chuỗi dự án Thang Long Home của Tập đoàn bất động sản Thang Long Real trở thành một trong những gợi ý đắt giá của giới "săn nhà". Trong đó, Thang Long Home - Hưng Phú đang "ra mắt" 74 căn nhà phố đầu tiên. Bên cạnh ưu thế hạ tầng giao thông, dự án này còn được đánh giá cao nhờ nằm trong khu dân cư hiện hữu, sầm uất lâu đời với những trung tâm thương mại, chùa chiền, nhà thờ nhưng vẫn giữ được không gian yên tĩnh.

Thiết kế của dãy nhà phố Thang Long Home - Hưng Phú.

Hơn nữa, nếu so với những khu vực khác, với cùng một giá trị tiền, thì dự án này lại mang đến cho khách hàng cơ hội mua được diện tích nhà lớn hơn, tiện nghi hơn. Một điểm cộng nữa không thể không kể đến là vị trí dự án nằm tại mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, Thủ Đức, có tổng cộng khoảng 227 căn (trong đó có 197 căn nhà phố và 30 căn biệt thự) xây dựng trên diện tích 9,28 ha, mức giá bán trung bình 28 triệu đồng/m2, một mức giá vừa phải. Hiện tại, dự án đang thi công hạ tầng.

Nội thất hiện đại bên trong căn nhà phố Thang Long Home - Hưng Phú.

Nhìn chung, với những lợi thế khó nơi nào sánh được của khu Đông, dự kiến đây vẫn tiếp tục sẽ là địa chỉ không thể bỏ qua của giới đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Theo báo cáo giá đất khu Đông TPHCM của công ty chuyên nghiên cứu dữ liệu Gachvang, tốc độ tăng giá khu vực này đang vượt trội hơn so với các khu vực khác do diễn biến hạ tầng tại đây liên tục được đẩy nhanh trong thời gian qua. Đơn vị này dự báo, nhiều khả năng trong năm 2017 giá đất khu vực này tiếp tục là điểm nóng với những đợt sóng tăng giá mới mạnh hơn.

Hải Anh