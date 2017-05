Cần Thơ: Phát hiện quán cà phê hoạt động giống vũ trường

Quan cà phê TK tại thời điểm công an kiểm tra, quán hoạt động như vũ trường

Cụ thể, lúc 22h50, ngày 1/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ, tiến hành kiểm tra đột xuất quán cà phê, trà sữa TK (số 217 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), do bà Phan Minh Thùy (30 tuổi, ngụ Hậu Giang) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau quán có một căn phòng diện tích khoảng 50m2 có trang bị dàn âm thanh điều khiển nhạc (DJ), dàn đèn, ánh sáng và bàn ghế hoạt động giống vũ trường; đồng thời trên quầy có trưng bày nhiều loại rượu ngoại.

Lúc lực lượng chức năng kiểm tra, chủ quán không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh theo quy định. Lực lượng kiểm tra tiến hành lập biên bản, niêm phong 10 chai rượu ngoại cùng dàn điều chỉnh nhạc để xử lý theo quy định.

Hoàng Tùng