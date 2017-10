Bầu Đức liên tiếp lĩnh án phạt, nữ đại gia mất hơn 6 tỷ đồng sau một đêm

Thiếu minh bạch, công ty bầu Đức “lãnh án phạt” hàng trăm triệu đồng

Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho hay, Thanh tra UBCKNN mới đây đã ban hành Quyết định số 159 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agirco.

Theo đó, doanh nghiệp của bầu Đức đã bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật: không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/12/2015 thông qua việc mua phần vốn góp tại Công ty Đông Dương; công bố thông tin không đúng thời hạn về về một loạt báo cáo liên quan đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh giai đoạn cuối năm 2015 đến đầu 2017.

Ngoài ra, công ty này còn bị phạt thêm 85 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, HAGL Agrico công bố thông tin chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 tại BCTC riêng quý IV/2016 là 209,17 tỷ đồng. Thế nhưng, tại BCTC riêng năm 2016 kiểm toán thì con số trên giảm còn 106 tỷ đồng.

Nguyên nhân được lý giải dẫn đến chênh lệch số liệu là do công ty không thực hiện trích lập dự phòng khoản lỗ công ty con tại BCTC riêng quý IV/2016 theo quy định pháp luật.

Không dừng lại ở đó, HAGL Agico còn tiếp tục bị phạt với số tiền tương tự (85 triệu đồng) do đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo có nội dung không chính xác về thời điểm chuyển tiền mua cổ phần Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Cao su Đông Dương.

Tổng cộng 3 lần phạt, doanh nghiệp của bầu Đức đã phải nộp 255 triệu đồng. Quyết định của Thanh tra UBCKNN có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2017.

Tỷ phú Hoàng Kiều tụt hạng thê thảm, gần 1 tỷ USD không cánh mà bay

Tỷ phú Hoàng Kiều (73 tuổi) hiện là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products. Trước khi có bảng xếp hạng tháng 10/2017, ông Hoàng Kiều là người Việt giàu nhất trên thế giới.

Thế nhưng, theo bảng xếp hạng mới nhất năm nay, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup đã vươn lên trở thành tỷ phú USD giàu nhất Việt Nam. Ông Vượng hiện có tổng tài sản trị giá 2,9 tỷ USD, xếp thứ 794 trong số các tỷ phú USD trên thế giới.

Thông tin về tỷ phú Hoàng Kiều trên bảng xếp hạng

Trở lại với bảng xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ tháng 10/2017 của Forbes, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã tụt 64 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái.

Tài sản của ông Hoàng Kiều đã giảm 200 triệu USD xuống còn 2,9 tỷ USD và chỉ là người giàu thứ 278 tại nước Mỹ.

Cổ phiếu Shanghai RAAS của ông Hoàng Kiều luôn biến động mạnh kể từ khi IPO hồi năm 2014.

Chính vì lí do này mà so với những ngày đầu năm, hiện tài sản của ông Hoàng Kiều đã giảm hàng trăm triệu USD; còn so với hồi cuối tháng 9/2015, túi tiền của doanh nhân này đã giảm cả tỷ USD.

Sau một đêm, nữ đại gia bàng hoàng mất trên 6 tỷ đồng

Sáng 16/10, nữ chủ nhà (34 tuổi, quê Bến Tre) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy trộm nhiều tiền mặt, nữ trang có giá trị lên tới trên 6 tỷ đồng.

Theo lời kể của người bị hại, khoảng 2h30 cùng ngày, khi nữ đại gia này đang nằm ngủ thì tỉnh giấc vì chuông báo động của căn biệt thự kêu vang. Tuy nhiên, khi xuống nhà kiểm tra thì không thấy bất thường nên chị tiếp tục đi lên lầu nằm ngủ.

Sáng dậy, nữ đại gia lên kiểm tra thì tá hỏa khi thấy căn phòng dùng để đựng đồ của chị bị mở cửa, đồ đặc bị lục tung.

Qua kiểm tra, nữ đại gia này phát hiện bị mất nhiều dây chuyền, vòng, nhẫn nữ trang có đính đá quý, 2 iPad, 1 laptop và nhiều tiền mặt… Theo bị hại trình báo, tài sản bị mất trị giá 268.000 USD, 10.000 Euro và hơn 160 triệu đồng.

190 tỷ đồng Bầu Kiên “nuốt” chưa trọn

Ngày 18/10, TAND cấp cao tại TP HCM cho biết đã nhận được đơn kháng cáo của Công ty CP đầu tư Á Châu (viết tắt là ACI) yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét lại bản án mà TAND TP HCM đã tuyên trước đó.

ACI đề nghị xem xét lại một phần bản án vụ án "Tranh chấp giữa những người chưa phải là thành viên công ty" theo hướng:

Không chấp nhận yêu cầu của Công ty B&B (Công ty của gia đình ông Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên) buộc ACI phải hoàn trả lại tổng số tiền 190,6 tỷ đồng.

Yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng chấp nhận và tuyên ACI không phải trả số tiền 82,4 tỷ đồng trong tổng số tiền mà Công ty B&B đã tự nguyện mất tiền cọc.

ACI cũng yêu cầu tòa phúc thẩm chấp nhận tuyên ACI không phải trả số tiền 89,4 tỷ đồng trong tổng số tiền mà Công ty B&B yêu cầu hoàn trả với lý do số tiền này là tiền của ACI bị Công ty B&B cùng ông Kiên, Nguyễn Thúy Hương rút từ ACI thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu EIB của ACI để chuyển cho Công ty B&B thanh toán lại cho chính ACI.

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB bị truy tố vì gây thiệt hại hơn 450 tỷ đồng

Ngày 16/10, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Huỳnh Nam Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan tố tụng, giai đoạn 2011-2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Dũng và cựu Tổng giám đốc MHB Nguyễn Phước Hòa đã thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty cổ phần chứng khoán MHB (Công ty MHBS) với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ.

Nhưng thực chất, MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỷ đồng.

MHBS sử dụng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó chi hơn 966 tỷ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính ngân hàng MHB thông qua một số công ty trung gian.

Qua việc này, các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng MHB hơn 349 tỷ đồng.

Thế Hưng