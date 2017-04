Bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang: Vị thế dẫn đầu với con số lợi nhuận trong mơ

Nha Trang - Thiên đường của BĐS nghỉ dưỡng

Báo cáo thị trường BĐS nghỉ dưỡng mới đây của các đơn vị phân tích cho thấy, năm 2016 là một năm bùng nổ của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng đặc biệt với sản phẩm căn hộ khách sạn Condotel. Theo thống kê, dẫn đầu thị trường là Nha Trang với nguồn cung đạt 11.794 căn Condotel, đứng thứ hai là Đà Nẵng với 7.552 căn và thứ 3 là Phú Quốc với 1.201 căn..

Trao đổi về con số tăng trưởng ấn tượng của thị trường Nha Trang, bà Nguyễn Hoài An, giám đốc nghiên cứu của CBRE cho rằng Nha Trang với biển xanh, cát trắng và 4 mùa ấm áp là điều kiện lý tưởng cho phát triển du lịch, chính vì vậy căn hộ condotel đã xuất hiện ở Nha Trang cách đây 10 năm, sớm nhất ở Việt Nam. Đây là một trong những lý do mà nguồn cung căn hộ condotel tại Nha Trang vượt trội so với những khu vực khác.

Gold Coast là một trong những dự án mới tại Nha Trang tạo lên sức hút đặc biệt với khách hàng và nhà đầu tư.

“Bên cạnh đó, nếu tại Đà Nẵng những loại hình BĐS nghỉ dưỡng khác như khách sạn quy mô nhỏ do người dân tự xây dựng mọc lên tràn lan các con phố lớn nhỏ, có những đoạn đường 1km có đến 40 khách sạn lớn nhỏ tranh nhau mọc lên thì tại Nha Trang nguồn cung khách sạn này lại không nhiều. Vào những dịp cao điểm, Nha Trang vẫn thiếu phòng khách sạn”, bà An nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với bà An, báo cáo phân tích thị trường BĐS Nha Trang của Savills cũng chỉ ra rằng, hiện nay nguồn cung căn hộ khách sạn tại Nha Trang vẫn không đuổi kịp nguồn cầu. Cụ thể, lượng du khách tới Nha Trang sẽ tăng từ 5 triệu hiện tại lên 7,2 triệu lượt vào năm 2020. Khi đó, sẽ phải có 19.200 phòng khách sạn 3-5 sao mới đáp ứng được nhu cầu, nhưng với nguồn cung hiện tại thì chỉ có thể cung cấp 17.600 phòng sau 4 năm nữa.

Như vậy, với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, thì Nha Trang sẽ không thể sớm đáp ứng được nhu cầu phòng ốc của du khách trong tương lai. Đó cũng là lý do các doanh nghiệp BĐS đổ bộ đầu tư Condotel tại Nha Trang.

Mức lợi nhuận trong mơ cho giới đầu tư

Mới bước vào quý II, thị trường Nha Trang đã xuất hiện hàng loạt dự án khủng của những chủ đầu tư có thương hiệu lớn, dẫn đầu là các dự án của Vingroup, Thanh Yến, A&B, Eurowindows,… Nhiều sản phẩm tung ra thị trường ghi nhận thanh khoản cao, giao dịch thành công lớn.

Nổi bật nhất hiện phải kể đến là dự án có vị trí đẹp và quy mô lớn nhất Nha Trang với tên gọi Gold Coast của Công ty Cổ phần Thanh Yến. Với khát vọng xây dựng một thiên đường: nghỉ dưỡng – vui chơi – giản trí tầm cỡ tại Nha Trang để thu hút khách du lịch, ngoài 920 căn hộ nghỉ dưỡng tại các tầng cao, Thanh Yến Group còn chi ra hàng ngàn tỷ để xây dựng 13 tầng thương mại với hàng trăm tiện ích đẳng cấp như: Khu Phố Thương Mại lớn nhất miền Trung với hàng trăm thương hiệu danh giá hàng đầu thế giới, Bar, Club, Gym, Spa, tổ hợp vui chơi và giải trí, hồ bơi tràn bờ view biển, rạp chiếu phim, phòng họp, khánh tiết, nhà hàng 5 sao, khu vui chơi trẻ em, Spa Center & Fitness lớn nhất Việt Nam…

Ngoài quy mô khủng, GoldCoast còn thu hút các nhà đầu tư bởi mức lợi nhuận rất hấp dẫn. Cụ thể, khi mua căn hộ GoldCoast khách hàng sẽ được cam kết lợi nhuận 10%/ năm trong 5 năm đầu. Nếu như khách hàng lựa chọn hình thức tự khai thác căn hộ thì sẽ được chiết khấu ngay lập tức 19% giá trị căn hộ, ngoài ra khách hàng còn được tặng kèm bộ nội thất có giá trị lên đến 200 triệu đồng. Tính ra nếu lựa chọn phương thức tự khai thác khách hàng sẽ được chiết khấu ngay giá trị khủng lên đến 30% giá căn hộ.

Khi khách hàng tự vận hành, với 1 căn condotel có giá 1,5 tỷ đồng, áp dụng mức giá thuê trung bình của khách sạn 5 sao ở Nha Trang là 2,8 triệu đồng/đêm, mức lấp đầy tối thiểu khoảng 65%, thì doanh thu hàng năm vào khoảng 637 triệu đồng. Trừ đi chi phí vận hành, bảo trì và bán hàng thì lợi nhuận thu về khoảng 400 triệu đồng. Tính ra khách hàng sẽ thu về mức lợi nhuận hấp dẫn khoảng trên 20%.

Nhận định về diễn biến phân khúc căn hộ condotel tại Nha Trang trong năm 2017, ông Văn Dũng Chinh - Tổng Thư ký Hội Môi giới BĐS Khánh Hòa từng cho biết, các dự án căn hộ nghỉ dưỡng ven biển Nha Trang hiện nay đang triển khai rất rầm rộ. Giá bán sản phẩm các dự án này đã tăng đến hơn 30% kể từ khi mở bán. Xu hướng trong thời gian tới, các căn hộ diện tích từ 40 đến 60m2 nằm cách bãi tắm chính khoảng 500m tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư bởi tính tiện dụng và khả năng sinh lời cao.

Phương Nghi