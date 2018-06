An Giang: Bất thường vụ đại gia thủy sản ôm tiền tỷ “đi nước ngoài”… không về

Sáng 26/6, tại Sở Công thương tỉnh An Giang diễn ra cuộc đối thoại của Tổ xử lý khoản cho vay thí điểm chuỗi liên kết dọc cá tra (gọi tắt là Tổ xử lý 441) với đại diện ba bên là Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Giang, đại diện Công ty Thuận An và các hộ nông dân tham gia trong chuỗi liên kết. Được biết, trong vụ việc này những hộ nông dân trong chuỗi liên kết đã gửi đơn cầu cứu lần thứ 9, nhưng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Giang vẫn yêu cầu các hộ nông dân này nhận nợ.

Ông Nguyễn Danh Cởn, ngụ huyện Thoại Sơn, một trong chín hộ dân tham gia chuỗi liên kết dọc Tafishco đặt câu hỏi là, một chuỗi liên kết tốt, đúng định hướng đã hoạt động ổn định hai năm rồi thì tại sao lại đổ vỡ? Ai chịu trách nhiệm về sự đỗ vỡ này? “Theo đánh giá của chúng tôi là do việc chọn nhầm doanh nghiệp đầu mối.

Còn hộ ông Nguyễn Văn Tấn, ngụ huyện Châu Phú cho biết: “Trong vụ việc này, tôi đã đại diện 10 hộ dân gửi đơn cầu cứu lần thứ chín đến nhiều cơ quan nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Nông dân tham gia một chủ trương đúng đắn, theo quy trình và phương án thành lập chuỗi liên kết, nhưng khi giám đốc công ty Thuận An ôm tiền bỏ trốn đến nay thì không được giải quyết. Một món nợ, bắt nông dân chúng tôi phải trả hai lần thì không ai chấp nhận”.

10 hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết cá tra đã làm đơn kêu cứu khẩn cấp lần thứ 9 gửi nhiều cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết

Tại buổi họp, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang Trần Văn Cường khẳng định, ông đã xem xét rất kỹ hồ sơ, ông chưa tìm ra được lỗi của người nông dân trong vụ phá vỡ chuỗi liên kết này.

“Nông dân thực hiện đúng điều khoản quy định giao cá cho công ty Thuận An là hoàn thành nghĩa vụ. Trong hợp đồng nguyên tắc số 05 ngày 12/8/2014, tại sao chúng ta không thực hiện theo điều 4 hợp đồng: nếu các bên không thỏa thuận được tranh chấp thì kiện ra toà. Nếu cứ ngồi họp 100 cuộc nữa cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu căn cứ hợp đồng này kiện ra toà, tôi tin chắc người nông dân sẽ không bị ghi nợ. Trong trường hợp này, Agibank có thể khởi kiện nông dân tranh chấp hợp đồng hoặc kiện công ty Thuận An”, ông Cường nhấn mạnh.

Ông Lê Trọng Nghĩa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang quả quyết: “Văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vẫn khẳng định là vay trong chuỗi liên kết, chứ không phải hợp đồng vay thông thường. Còn cấp giải quyết vấn đề này là Thủ tướng Chính phủ. Sự đỗ vỡ chuỗi này là ngoài ý muốn. Chúng tôi biết bà con rất bức xúc vì tiền bạc nhốt trong này, còn lại dính nợ xấu”.

Nhiều nông dân đặt vấn về, chuỗi liên kết đỗ vỡ là do ai, ai phải chịu trách nhiệm việc này trong khi người dân làm tốt thì bị ngân hàng siết nợ?

Tổng kết buổi đối thoại, Giám đốc Sở Công Thương An Giang Võ Nguyên Nam một lần nữa khẳng định, trong vụ việc này các hộ dân nuôi cá tra trong chuỗi liên kết Tafishco không có lỗi vì tuân thủ đúng nguyên tắc hợp đồng. Ông Nam cũng đề nghị ngân hàng NN&PTNT An Giang có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân, không thể ghi nợ và để nợ xấu. “Tổ xử lý 441 sẽ có văn bản trình UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ về buổi đối thoại hôm nay, sẽ nêu rõ bản chất vấn đề và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tỉnh và các hộ dân trong chuỗi liên kết này”, ông Nam nói.

Như Dân trí đã phản ánh, chuỗi liên kết Tafishco được kỳ vọng là bước đột phá trong ngành nuôi và chế biến cá tra ở An Giang, bắt đầu thực hiện thí điểm từ năm 2014. Trong đó, Công ty Thuận An là doanh nghiệp được chọn, cùng 12 hộ nông dân có nhiều kinh nghiệm trong nghề nuôi cá tra thương phẩm ở An Giang.

10 hộ dân tham gia chuỗi liên kết bức xúc cho rằng: Khi giám đốc công ty Thuận An ôm tiền tỷ bỏ ra nước ngoài, cơ quan nhà nước không có biện pháp nào để đưa giám đốc này về nước, trả tiền cho nông dân?

Theo quy định tại hợp đồng nguyên tắc ba bên, người nuôi được vay vốn từ ngân hàng NN&PTNT An Giang nhưng không nhận tiền mặt mà thông qua việc nhận thức ăn nuôi cá, được ngân hàng trả tiền thay… Cá nuôi đến định kỳ sẽ được bán “độc quyền” cho công ty Thuận An. Sau đó công ty này sẽ thanh toán tiền cho người nuôi sau khi trừ đi khoản tiền mua thức ăn mà các hộ dân đã nhận trong vụ nuôi do ngân hàng đã trả trước đó.

Chuỗi liên kết này hoạt động ổn định và hiệu quả được khoảng hai năm thì ngày 17/11/2016, Tổng Giám đốc Công ty Thuận An là bà Nguyễn Thị Huệ Trinh đi “công tác ra nước ngoài” và không hẹn ngày trở lại; đồng thời mang theo số tiền bán cá của các hộ dân hơn 80 tỷ đồng.

Theo báo cáo, hiện dư nợ của công ty Thuận An tại ngân hàng NN&PTNT An Giang còn hơn 449 tỷ đồng. Vụ việc kéo dài suốt hai năm qua đã đẩy nhiều hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết vào cảnh lao đao, khi vừa bị công ty Thuận An chiếm mất tiền bán cá tra, lại vừa bị ngân hang NN&PTNT An Giang gán số nợ lên đến khoảng 80 tỷ đồng trên.

