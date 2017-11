Điều xảy ra khi bạn hiến tặng thân thể cho khoa học? (Phần 2)

7. Bạn có thể được gửi đến Trại tử thi

Dù tin hay không, nhưng có những nơi mà cơ thể được hiến tặng được gửi đến chỉ để thối đi. Trại tử thi là một cơ sở nghiên cứu sự phân hủy xác chết ở các thiết lập khác nhau. Các nhà nghiên cứu sẽ đặt thi thể trên và dưới mặt đất và để chúng phân hủy tự nhiên. Trại này được phát minh vào năm 1972 bởi một nhà nhân chủng học tên là William Bass.

Đại học Trung tâm Y tế ở Knoxville có một trại cơ thể, nơi những xác chết được phơi ở các điều kiện khác nhau, để sinh viên có thể quan sát cơ thể bị phân hủy như thế nào. Điều này được thực hiện để giúp thực thi pháp luật chống tội phạm. Bằng cách biết cơ thể phản ứng như thế nào qua thời gian và đối mặt với các điều kiện môi trường khác nhau, các nhà nghiên cứu pháp y có thể giúp cảnh sát điều tra. Họ có thể xác định những chi tiết như thời gian chết hoặc những tổn thương mà người này đã phải chịu đựng. Điều này có thể giúp giải quyết các vụ giết người.

6. Bộ xương của bạn có thể được sử dụng

Nếu ai đó muốn chỉ bộ xương của họ được sử dụng, một số phòng thí nghiệm sẽ thu nhận xương của một người miễn phí. Tuy nhiên, điều này thường không phải là lựa chọn mong muốn nhất, gia đình phải trả cho chi phí vận chuyển đưa cơ thể đến cơ sở. Một số bộ xương có biến dạng thú vị có thể được hiến tặng đến một số cơ sở để trưng bày tại bảo tàng.

Phòng thí nghiệm Osteology của Đại học New Mexico sẽ nhận cơ thể và tách các yếu tố xương. Trong vòng mười ngày, những bộ phận này được lọc ra, phơi khô, và sau đó được lưu trữ trong một hộp chứa. Phần còn lại sau đó được hỏa táng và xử lý. Thật không may, gia đình không thể lấy được phần còn lại. Các bộ xương không được trưng bày nhưng các giảng viên hoặc sinh viên có thể dùng cho các dự án nghiên cứu không phá hủy của họ. Khi bộ xương không được sử dụng, gia đình của người quá cố có thể đến thăm.

5. Mặt bạn sẽ được che đậy trong quá trình nghiên cứu

Để duy trì sự giấu tên, hầu hết các trường y khoa sẽ che mặt và các phần riêng tư của cơ thể đang làm việc. Trừ khi nghiên cứu đòi hỏi thử nghiệm trên các bộ phận, một tấm vải dày mờ đục sẽ được đặt lên các khu vực đó. Điều này cũng giúp hạn chế sự buồn nản các sinh viên y khoa có thể gặp phải lần đầu tiên khi họ thao tác trên một xác người.

Để giúp sinh viên dễ dàng hơn, một trường đại học lớn ở California còn in trên giấy một dòng chữ "Người này không còn ở đây nữa. Họ an toàn và bạn được an toàn". Tại Đại học Wayne State ở Detroit, Hoa Kỳ, thi thể được sử dụng kiểm tra độ bền va đập để thiết kế các hình nộm thử va đập. Đầu của tất cả các cơ thể này được che giấu trong suốt quá trình thử nghiệm như là biểu hiện của sự tôn trọng đối với người hiến tặng. Một số trường khác tổ chức các buổi tưởng niệm hoặc các buổi lễ cầu nguyện để tỏ lòng thành kính.

4. Bạn có thể bị bán trên thị trường chợ đen

Một số ít trường hợp, cơ thể hiến tặng cho khoa học có thể vô tình hoặc cố tình lại bị giao dịch trên thị trường chợ đen. Tại Hoa Kỳ, ngành công nghiệp này nói chung là không được kiểm soát. Trong khi nhiều trung tâm hiến tặng là có đạo đức và đảm bảo cơ thể được đưa đến đúng cơ sở, đôi khi có một vài kẻ xấu muốn làm giàu nhanh chóng.

Đại học California Irvine, Hoa Kỳ, đã phải đối mặt với một vụ xì căng đan khi một trong những giám đốc của chương trình bị bắt bán bộ xương. Vào năm 2015, Trung tâm Tài nguyên Sinh vật Illinois đã bị điều tra bởi FBI vì nhiều cáo buộc gian lận và các tội ác khác. Trong số những cáo buộc đó là bán các bộ phận cơ thể bị nhiễm các bệnh như HIV và viêm gan cho các bác sĩ và các nhà nghiên cứu không biết đến, nói dối các gia đình về cách thức và nơi mà người thân của họ sẽ được sử dụng, và đôi khi lấy xác mà không được quyên tặng.

3. Bạn có thể đầu quân

Có khả năng được gia nhập quân đội khi sang thế giới bên kia. Quân đội Hoa Kỳ sử dụng các cơ thể được tặng để kiểm tra thiết bị nổ. Năm 2002, Chương trình cơ thể sẵn sàng của trường Đại học Tulane đã lên trang đầu cho việc vô tình bán bảy xác người cho quân đội. Trường đại học thường nhận được quá nhiều hiến tặng so với nhu cầu của họ vì vậy họ bán các cơ thể còn lại thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Họ nghĩ rằng họ đang bán cho các trường y.

Dịch vụ bán cơ thể này cho một mức giá cao khoảng từ $ 25,000 - $ 30,000. Các thi thể sau đó được sử dụng trong một cuộc thử nghiệm mìn tại Fort Sam Houston ở San Antonio để kiểm tra giày dép bảo hộ. Điều này đặt ra rất nhiều câu hỏi đạo đức về việc liệu đây có phải là loại nghiên cứu mà người quá cố đã dự định sử dụng thân thể của họ hay không. Các bị đơn của các cuộc kiểm tra bom mìn cho rằng các thi thể là quan trọng để giúp cải thiện trang thiết bị bảo hộ và xác định khoảng cách đứng an toàn.

2. Bạn có thể được nghiên cứu trong 2 năm

Một cơ thể được tặng cho một trường y khoa có thể được nghiên cứu vô số lần trong khoảng hai năm, hoặc đôi khi lâu hơn. Các trường y khoa có thể lựa chọn ướp xác, plastic hóa, hoặc đông lạnh cơ thể để bảo tồn nó. Để giúp bảo quản, các phòng ở trường sử dụng lỗ thông khí khổng lồ để kiểm soát nhiệt độ phòng và luân chuyển không khí.

Sau đó, xác chết được sử dụng nhiều lần cho nhiều công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một khi một cơ quan đã được lấy ra để thử nghiệm hoặc giảng dạy không còn dùng nữa, nó sẽ được đặt lại trong cơ thể và sẵn sàng cho lần sử dụng sau. Nếu cơ bắp hoặc xương cần phải được lộ ra, da sẽ được cắt cẩn thận để tạo ra một cái nắp có thể mở và đóng lại. Điều này cho phép sinh viên sử dụng từng thi thể với tiềm năng tối đa. Mỗi người thường được sử dụng trong ít nhất hai năm.

1. Bạn có thể vẫn sống

Ngoài ra còn có các lựa chọn để bạn có thể hiến tặng cơ thể cho khoa học khi bạn vẫn còn sống. Thông qua các thí nghiệm ngắn và dài hạn, bạn có thể hiến tặng cơ thể cho khoa học trong khi bạn vẫn còn sống. Nhiều nhà nghiên cứu đã có những thí nghiệm đòi hỏi những tình nguyện viên. Một số thậm chí sẽ trả tiền cho bạn để tham gia vào dự án. Thường các nhiệm vụ liên quan thực hiện ở trong trạng thái khỏe mạnh và khá đơn giản.

Hầu hết là những thí nghiệm tâm lý liên quan đến việc trả lời các câu hỏi. Các bệnh viện và các công ty dược phẩm cần các tình nguyện viên để thử nghiệm các loại thuốc mới trước khi họ tung ra thị trường. Đây thường là một thử nghiệm dài hạn và có thể đi kèm với nguy cơ trải qua những phản ứng phụ khó chịu nhưng có một bồi thường cao hơn. Các thí nghiệm dài hạn như những người nghiên cứu giấc ngủ và những trải nghiệm khác của con người có thể thực hiện trong khi còn sống. Máu và các mô cơ thể cũng có thể được hiến tặng cho nghiên cứu khoa học.

Đào Hiền (Theo Therichest)