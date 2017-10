Điều xảy ra khi bạn hiến tặng thân thể cho khoa học? (Phần 1)

Có nhiều cách để người ta hiến tặng. Trên thực tế, thậm chí có thể tham gia vào các thí nghiệm dài hạn và ngắn hạn khi đang sống để giúp các nhà nghiên cứu thực hiện dự án.

Một khi cơ thể bạn được hiến tặng, nó có thể sử dụng ở nhiều nơi. Các trường y khoa sẽ sử dụng xác chết để giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nói chung, thi thể sẽ được ướp hoặc đông lạnh để bảo quản. Một khi được bảo quản, cơ thể có thể được sử dụng cho vô số các dự án trong khoảng hai năm. Như một dấu hiệu tôn trọng, cơ thể thường được để ẩn danh và mặt được che bởi một tấm vải. Tùy thuộc vào nơi mà cơ thể sử dụng, chi phí mai táng thường được bao trả và đôi khi người thân có thể đến thăm.

Thỉnh thoảng, không may, cơ thể hiến tặng cho khoa học lại được sử dụng ở nơi không đúng. Người môi giới cơ thể thường được sử dụng vì họ giúp trang trải chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, có một khả năng nhỏ là người môi giới sẽ bán các bộ phận cơ thể của bạn đến những nơi khác nhau hơn là tặng nó cho khoa học.

Trong trường hợp này, bạn có thể được dùng cho quân đội như một phần của các bài kiểm tra mìn hoặc được bán với mức giá rất cao. Còn những điều gì khác sẽ xảy ra khi bạn hiến xác cho khoa học?

15. Bạn trở thành vô danh

Khi sinh viên y khoa sử dụng những xác chết được hiến tặng, họ không biết tên hoặc xuất thân của người đó. Tất cả các giấy tờ là khá mơ hồ, các số và tên của bộ phận cơ thể được dùng để chỉ về người quá cố. Cùng với tên chung, một danh sách các sự kiện như dị ứng, bệnh tật, và các thông tin khác về cơ thể được cung cấp. Đôi khi, gia đình có thể gặp sinh viên y khoa nghiên cứu thi thể người thân của họ sau khi cơ thể được hỏa táng.

Tại trường Đại học Cambridge, Anh, sinh viên có thể gặp gia đình thi thể tại buổi lễ tưởng niệm vào cuối năm. Chỉ khi đó sinh viên mới biết được lý lịch và tên thật của cơ thể mà họ đã nghiên cứu cả năm. Tuy nhiên, điều này thường không xảy ra với hầu hết những người hiến thân cho khoa học, vì nó thường gây ra xúc động cho tất cả những người liên quan.

14. Bạn sẽ được kiểm tra bệnh tật

Không phải tất cả các cơ thể hiến tặng đều được sử dụng. Chỉ vì ai đó nghĩ rằng họ sẽ là một ứng viên tuyệt vời để nghiên cứu thì điều đó cũng không có nghĩa là đúng. Ngay cả khi cơ thể sống vượt qua tất cả các xét nghiệm, xác chết vẫn có thể không có cơ hội được sử dụng. Hầu hết các công ty hiến tặng cơ thể có quá trình sàng lọc nghiêm ngặt mà tất cả các thi thể phải vượt qua để được coi là một người hiến xác. Đầu tiên, cơ thể sẽ được kiểm tra tất cả các bệnh truyền nhiễm.

Nếu xét nghiệm dương tính với những bệnh như HIV, viêm gan, hoặc giang mai, thì thi thể đó thường không thể sử dụng. Đối với một số công ty, một tỷ lệ rất nhỏ bỏ qua khâu này do các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Điều này là bởi vì nhìn chung, hầu hết các cơ thể không chết trong sự hoàn hảo. Tùy thuộc vào nhu cầu của công ty, những thứ như tăng cân, suy giảm cơ, hoặc các chấn thương có thể ảnh hưởng đến việc liệu cơ thể này có được sử dụng hay không.

13. Chi phí mai táng có thể được bao trả

Bên cạnh các lý do đạo đức, một lý do thuyết phục khác rằng rất nhiều người hiến thân thể của mình cho khoa học để chi phí tang lễ của họ được bao trả. Thật không may, việc chôn cất, hỏa táng, và các lễ nghi khác có thể đặt một gánh nặng tài chính lớn lên gia đình của người quá cố. Một giải pháp là tặng cho một trường đại học y khoa để họ có thể lo liệu tất cả những điều đó.

Không phải tất cả các trường đều cung cấp dịch vụ đó, một số trường đưa ra các nghi lễ đơn giản. Các đám tang không phải điều gì xa hoa, họ có thể lo liệu mọi thứ thiết yếu nhất. Tại Đại học King, London, dịch vụ mười phút nhanh với một giáo sĩ được dành tặng nhưng không cho cá nhân. Tuy nhiên, gia đình có cơ hội để gặp sinh viên làm việc với thi thể người thân của họ. Nếu họ chọn, họ cũng có thể thu thập tro cốt sau dịch vụ này.

12. Bạn có thể không biết thân thể mình đi về đâu

Một phương pháp hiến tặng khác là thông qua việc sử dụng người môi giới cơ thể. Một số người thích biện pháp này vì các nhà môi giới nói chung sẽ chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc hiến tặng. Điều này bao gồm vận chuyển cơ thể đến cơ sở và hỏa táng. Có một số doanh nghiệp ở Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ này. Đăng ký quà tặng Anatomy và Khoa Giải phẫu BioGift là hai trong số họ.

Nhược điểm chính của dịch vụ này là các bộ phận của cơ thể có thể đi đến những nơi khác nhau. Không có gì đảm bảo rằng thi thể sẽ được sử dụng trong những loại dự án nào. Thật không may, điều này cũng có nghĩa là cơ thể có thể được sử dụng ở những nơi người ta không muốn. Một số nhà môi giới cung cấp lựa chọn cho mọi người để cố gắng đặt ra những giới hạn về nơi mà các bộ phận của họ được sử dụng, nhưng không phải lúc nào cũng có sự đảm bảo chính thức.

11. Bạn có thể là một hình nộm thử nghiệm va chạm

Một áp dụng khác cho các cơ thể hiến tặng là sử dụng như những hình nộm (dummy) kiểm tra va chạm. Các cơ thể hoặc được đưa vào thử nghiệm va chạm hoặc được sử dụng để giúp thiết kế nhiều hình nộm kiểm tra va chạm giống người hơn. Sinh viên kỹ thuật y sinh tại trường Đại học Wayne, Mỹ, dùng thi thể để thực hiện các bài kiểm tra va chạm khác nhau.

Hy vọng ngăn chặn các thương tích phổ biến nhất như ở đầu và bàn chân có thể dẫn đến tàn tật cho con người và gây ra rất nhiều đau khổ khi xảy ra tai nạn. Các cơ thể thực là cần thiết vì rất khó để tạo ra một hình nộm kiểm tra tai nạn ở đầu giống với một con người thật. Những thi thể giúp xác minh chính xác những gì đã xảy ra với đầu người trong một tai nạn. Việc sử dụng một cơ thể thật qua một hình nộm thử tai nạn giúp các nhà sản xuất xe hơi thêm các tính năng an toàn cho xe và có khả năng cứu sống người khác.

10. Bạn có thể được đông lạnh

Ngay sau khi hiến tặng, một số cơ thể được niêm phong trong một túi nhựa lớn và sau đó đưa vào tủ đông. Đông lạnh của cơ thể sẽ giúp bảo vệ và giữ nó giống “sống” nhất có thể. Việc đóng băng đôi khi tốt hơn ướp xác bởi vì khi cơ thể được ướp, mô trở nên cứng lại và ít giống với cơ thể người đang sống hơn. Điều này làm giảm sự tối ưu của cơ thể đối với một số sinh viên y khoa nhất định khi dùng để đào tạo và giảng dạy.

Các bác sĩ phẫu thuật trong giảng dạy thích cơ thể đông lạnh hơn bởi vì nó cảm giác giống thao tác trên cơ thể sống hơn là một xác ướp. Hạn chế chính đối với đóng băng và không ướp là cơ thể như một tổng thể không thể dùng lâu hơn khi đã qua sử dụng trong khi một số bộ phận có thể giữ vô thời hạn khi đông lạnh. Điều này cho phép chúng được sử dụng để đào tạo và giảng dạy cùng với nghiên cứu khoa học.

9. Bạn có thể được ướp xác

Không phải tất cả các cơ thể đều được hiến tặng cho nghiên cứu khoa học. Một trong những giới hạn chính để cấm một số hiến tặng là yêu cầu về giới hạn trọng lượng. Bởi vì cơ thể có thể sẽ được ướp. Đôi khi quá trình ướp xác có thể thêm từ 100 đến 150 pounds vào cơ thể. Cơ thể quá nặng có thể cực kỳ khó khăn cho sinh viên và kỹ thuật viên để di chuyển. Một cơ thể quá nặng sẽ không thể phù hợp để để trên các khay lưu trữ cho sử dụng.

Quá trình ướp xác bao gồm việc tiêm chất lỏng để khử trùng và làm ẩm các mô. Đây là quy trình tương tự được thực hiện trong các nhà tang lễ, ngay cả khi cơ thể không được hiến tặng cho khoa học. Sự khác biệt chính là thay vì chuẩn bị cơ thể cho một tang lễ, việc ướp xác được thực hiện để giúp cho bất cứ cuộc giải phẫu nào sẽ xảy ra.

8. Bạn có thể được plastic hóa

Một số xác chết có thể trở nên nổi tiếng và được trưng bày trong viện bảo tàng. Triển lãm Body Worlds là một triển lãm du lịch giáo dục công chúng về hoạt động bên trong cơ thể người. Mục đích chính là để khuyến khích mọi người sống lành mạnh bằng cách chỉ ra những ảnh hưởng của các lựa chọn lối sống khác nhau trên cơ thể. Các buổi triển lãm liên quan đến việc trưng bày những xác người thật đã được plastic hóa. Quá trình plastic (plastination) là quá trình mà các chất lỏng được rút ra từ một phần đã được giải phẫu của cơ thể và được thay bằng nhựa plastic.

Điều này cho phép cơ thể được bảo quản trong một khoảng thời gian gần như vô tận. Đối với các mô hình sử dụng trong triển lãm, các kỹ thuật viên loại bỏ tất cả chất béo và nước, truyền vào cơ thể silicone cao su, và sau đó đặt nó ở vị trí đông lạnh sẵn sàng cho trưng bày. Các trường y sẽ plastic hóa xác chết để mô hình có thể được sử dụng hầu như vô hạn cho giảng dạy và đào tạo.

Còn tiếp...

Đào Hiền (Theo Therichest)