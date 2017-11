Bộ GD&ĐT phát động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục lũ lụt

Lũ lụt tại Huế

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 12 (bão Damrey) đã đổ bộ vào nước ta từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê đến ngày 8/11, bão số 12 và mưa lũ sau bão đã làm 91 người chết và 23 người mất tích; 1.486 ngôi nhà bị sập đổ, 119.361 ngôi nhà bị hư hỏng; 9.350 ha diện tích lúa và 15.203 ha diện tích hoa màu bị ngập; 25.957 lồng thủy, hải sản bị cuốn trôi; 1.294 tàu cá bị chìm, hư hỏng.

Bão Damrey còn làm nhiều trường học, bệnh viện và các công trình công cộng bị hư hỏng, ngập lụt, nhiều tuyến đường huyết mạch giao thông bị cắt đứt.

Ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cũng gánh chịu tổn thất nặng nề từ cơn bão lịch sử này.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế cho biết, có 02 giáo viên và 01 học sinh thiệt mạng trong bão lũ. Hiện tại do địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn bị chia cắt nên chưa xác định được chính xác số giáo viên, học sinh thương vong. Thiệt hại về cơ sở vật chất tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn các tỉnh lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngay tại lễ phát động, trên 2,1 tỷ đồng đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giáo dục và Đào tạo quyên góp để gửi tới ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 12. Đầu tuần tới, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam dẫn đầu sẽ tới các tỉnh chịu thiệt hại do bão số 12 để trao tận tay số tiền quyên góp này.

Sau lễ quyên góp hôm nay, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phát động trong toàn ngành ủng hộ, chia sẻ khó khăn với ngành Giáo dục các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Minh Thu