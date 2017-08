Đan Lê ứng xử thế nào nếu chồng lăng nhăng như Phan Hải “Người phán xử”?

Vẫn đang đóng bổ sung phân cảnh cho Người phán xử

Được biết, bộ phim Người phán xử đã quay thêm những phân đoạn mới và cũng sắp đi đến hồi kết, diễn viên Đan Lê có thể bật mí một chút về cái kết của bộ phim?

Theo tôi, nếu xem phim mà biết trước đoạn kết thì đâu còn thú vị nữa đúng không? Nên câu trả lời sẽ luôn là: “Khán giả hãy đợi hồi sau sẽ rõ”. (Cười)

Phải nói, ekip làm phim Người phán xử cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi khán giả đã đón nhận bộ phim rất nồng nhiệt. Để không phụ sự kì vọng của khán giả nên ekip đã quay thêm một số phân đoạn để thời lượng bộ phim dài hơn, tăng tập và giúp các tình tiết trong phim cũng được sáng tỏ hơn.

Đến nay phim vẫn tiếp tục được quay bổ sung và ngày mùng 3/8 tới đây, Đan Lê vẫn còn lịch quay tiếp. Chính vì thế, cái kết của phim như thế nào thì không riêng gì Đan Lê mà bất cứ diễn viên nào của đoàn phim cũng chưa ai biết rõ.

Tiết lộ phim Người phán xử vẫn đang tiếp tục quay bổ sung, diễn viên Đan Lê khiến công chúng tò mò về kết phim.

Chị từng chia sẻ, từ hiệu ứng của Người phán xử mà giờ đây ra đường khán giả gọi Đan Lê là “vợ Phan Hải” nhiều hơn là vợ Khải Anh. Anh Khải Anh nói gì về điều này?

Khi bộ phim ra mắt, anh Khải Anh đã từng trả lời: “Khán giả sẽ quên Đan Lê là vợ tôi” khi được phóng viên hỏi về vai Diễm My. Và đến nay, khi phim đã đi được già nửa chặng đường thì quả thật anh ấy đã “toại nguyện” (Cười).

Để có được điều đó trước tiên là do bộ phim đã quá thành công, sau đó là sự nỗ lực của tất cả thành phần làm phim trong từng vai trò khác nhau: từ đạo diễn, diễn viên và rất rất nhiều người đứng sau máy ghi hình…

Trong một bộ phim, khi cái tên của diễn viên được xóa đi, thay vào đó là tên nhân vật được nhớ đến chính là hạnh phúc của người diễn viên ấy.

Nhân đây tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Đỗ Thanh Hải - người đã luôn trao cho tôi cơ hội, cảm ơn 3 đồng đạo diễn Mai Hiền, Khải Anh, Danh Dũng đã nhào nặn nên một Diễm My cam chịu để đối trọng với một Phan Hải ngông cuồng.

Cảm ơn NSND Hoàng Dũng đã lan tỏa cảm giác gia đình, thể hiện sức mạnh “ông Trùm” khiến mọi thành viên Phan Thị được sống trong một không gian hết sức chân thực và đặc biệt cảm ơn bạn diễn Việt Anh vì anh đã khiến Phan Hải thật “khó ưa” nhưng cũng rất đáng yêu.

“Tôi thích Diễm My mạnh mẽ, quyết liệt hơn”

Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Diễm My yếu đuối, phụ thuộc quá để chồng lấn át, chị nghĩ gì về điều này?

Chúng ta phải xem Diễm My đang được đặt trong bối cảnh là người phụ nữ sống phụ thuộc, lại ở trong một gia đình xã hội đen cực kỳ máu mặt, nhất cử nhất động đều phải phục tùng theo sự chỉ đạo của ông Trùm, đến vợ và con trai của ông ấy còn không thể tự định đoạt cuộc đời mình chứ đừng nói là con dâu.

Về phần tôi, là một diễn viên, trách nhiệm của tôi là thể hiện đúng tính chất của nhân vật (điều này đã được quy định rất rõ nét trong kịch bản, tại hiện trường một lần nữa được giám sát qua các đạo diễn).

Người diễn viên cần tôn trọng tính cách, tâm lý của nhân vật và đi theo đường dây của kịch bản. Tuy nhiên, nếu được phép đưa suy nghĩ cá nhân của mình vào nhân vật tôi mong muốn Diễm My mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Như diễn viên Việt Anh từng ước vai diễn của anh ý bớt ngu ngốc đi một chút ấy (Cười lớn).

Đan Lê khẳng định: "Cá nhân tôi, ngay từ đầu tôi sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh như Diễm My".

Chị vừa nói, nếu được mong mỏi, chị mong Diễm My mạnh mẽ hơn. Nếu giả sử không may rơi vào tình huống của Diễm My, chứng kiến chồng mình liên tiếp cặp kè với các cô nhân tình, chị sẽ xử trí ra sao?

Như tôi đã nói, mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau khi được đặt trong những hoàn cảnh khác nhau. Cá nhân tôi, ngay từ đầu tôi sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh như Diễm My.

Chưa có đủ “can đảm” để Khải Anh nấu bữa ăn trọn vẹn

Ngoài thời gian công việc, điều gì là thứ cuốn hút hai vợ chồng Đan Lê, Khải Anh nhất?

Ngoài thời gian làm việc, hai vợ chồng tôi cố gắng dành thời gian cho con cái. Tôi nghĩ đó là niềm vui lớn nhất, là quyền lợi và cũng là một phần trách nhiệm, bổn phận của người làm cha, làm mẹ.

Khi chúng ta chơi cùng con cũng là lúc chúng ta là bạn, có thể hiểu và lớn lên cùng con cái. Và đừng nghĩ các trò chơi vô bổ, kết hợp giữa chơi và dạy sẽ khiến mọi việc trở nên đơn giản, gần gũi hơn rất nhiều.

Bận rộn như vậy, chị có thường xuyên vào bếp nấu ăn cho cả nhà không?

Do tính chất công việc không cố định nên tôi cần người trợ giúp túc trực ở nhà. Còn ngoài ra tôi luôn cố gắng tranh thủ mỗi khi được ở nhà thì đều vào bếp nấu nướng.

Món tủ của Đan Lê là gì?

Tôi thấy mình nấu những món thường nhật là ngon nhất, vì khi đó cả nhà cùng hưởng ứng nhiệt tình nhất, thịt kho tàu, tôm rang cháy cạnh, canh chua là những món mà các bạn bé và bố của các bạn ấy cũng rất yêu thích.

Hai bạn sẽ ăn hết sạch thức ăn trong bát khi có món khoái khẩu và hay đùa là nếu ngày nào mẹ cũng vào bếp thì bọn con “vác bụng” mệt lắm.

Ông xã Khải Anh có đỡ đần chị nấu ăn không?

Tôi thường nghĩ ra cách để lôi kéo mọi người cùng vào bếp. Ví dụ trong những bữa cơm gia đình khi vợ vào bếp, chồng và các con sẽ hỗ trợ làm những việc khác như: lúc lấy cái bát, bê cái nồi, sắp xếp mâm cơm, lúc cắt quả chanh, khi pha bát nước chấm... mỗi người một việc, tất bật mới vui.

Đan Lê (thứ 2 từ trái sang) cũng đã hài hước tiết lộ về bữa ăn đầu tiên Khải Anh tình nguyện nấu cho vợ tại buổi họp báo ra mắt chương trình Vào bếp khó gì.

Nếu đánh giá mức độ chăm chỉ nấu ăn, chị đánh giá Khải Anh được mấy điểm?

Nếu đánh giá về tinh thần, ý thức hỗ trợ vợ, thích được ăn ngon thì tôi sẽ cho 7/10 điểm nhé. (Cười) Sắp tới, tôi dự định sẽ “kéo” anh Khải Anh tham gia chương trình Vào bếp khó gì để được các đầu bếp nổi tiếng “chỉ giáo” thêm.

“Đừng dè bỉu người đàn ông thích vào bếp là sợ vợ”

Lí do gì khiến chị cho các con tiếp xúc với bếp núc sớm vậy?

Bạn thấy đấy, các bếp trưởng đa phần là nam giới, cho thấy công việc làm bếp khá vất vả và cần sức lực. Nhưng rất tiếc ở ta, việc vào bếp ở nhà hầu như dành hết cho người phụ nữ. Thậm chí, các anh đầu bếp ở nhà hàng, khách sạn có thể nấu cho hàng nghìn, hàng vạn thực khách nhưng để nấu cho những thành viên trong gia đình có vẻ vẫn hạn chế.

Chính vì thế, tôi rất mong chúng ta sẽ dần thay đổi tư duy, không còn phân chia rạch ròi việc này của phái nam hay phái nữ mà chỉ còn nghĩ đến cái chung là căn bếp - trái tim của gia đình để cùng nhau vui đắp, cùng nhau san sẻ công việc bếp núc và cùng nhau biến nó thành niềm vui trong cuộc sống gia đình.

Hai bạn bé nhà Lê, một bạn 3 tuổi, 1 bạn 6 tuổi đều rất thích vào bếp với mẹ. Bạn bé nhất đã có thể nhặt rau, dọn dẹp và cả 2 bạn đều có thể rửa bát rất sạch. Tôi muốn cùng các con thay đổi suy nghĩ từ bây giờ, để đến khi các con trưởng thành, các con sẽ là những người đàn ông có trách nhiệm, biết san sẻ công việc nhà với vợ và các thành viên trong gia đình.

Tổ ấm hạnh phúc của MC, diễn viên Đan Lê và đạo diễn Khải Anh.

Chị có cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình không?

Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Chị có nghĩ ông xã là một phần thành công của mình không?

Tại sao không phải mình là một phần thành công của ông xã nhỉ?! (cười). Nói vui thế thôi, quan điểm của tôi trong cuộc sống hôn nhân, gia đình, là sự phù hợp. Khi hai con người xa lạ trở nên hòa hợp, họ tìm thấy nhau, cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng vun đắp cho cuộc sống gia đình. Đó là phước phần và sự may mắn của mỗi người!

Cảm ơn diễn viên Đan Lê!

Phương Nhung

Ảnh: Hải Bá, NVCC