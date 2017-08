Những thân phận “hồng nhan đa truân” trong phim Người phán xử

Hồ Thu - phu nhân "ông trùm" Phan Quân

Nhân vật này do NSƯT Thanh Quý đảm vai. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng, việc hóa thân vào vợ “ông trùm” là một trải nghiệm khá thú vị đối với bà. Và khi đọc kịch bản, nghiên cứu kỹ về nhân vật để nhận vai, bà đã suy nghĩ rất nhiều về vai Hồ Thu.

Bà Hồ Thu trong phim là một người đàn bà mang vẻ đẹp đài các và quý phái. Những tập đầu, bà hiện lên với hình ảnh của một người phụ nữ rất nhẹ nhàng, yêu thương chồng con và chịu đựng vì gia đình. Bà đã từng cắn răng chịu đựng khi chồng mình qua lại với một người phụ nữ khác lúc con trai mới được 3 tuổi. Những hờn ghen, đau đớn và tủi nhục của thân phận được bà giấu hết vào trong vì muốn cứu vãn hạnh phúc.

Nhân vật Hồ Thu do NSƯT Thanh Quý đảm vai.

Tuy nhiên, vì sống cạnh một người đàn ông quyền lực và trong một hoàn cảnh khắc nghiệt nên bà cũng buộc phải “khắc nghiệt” hơn. Người phụ nữ ấy càng về sau, càng có những chuyển biến tâm lý khiến khán giả có phần ác cảm.

Đặc biệt, từ khi có sự xuất hiện của Lê Thành (con riêng của Phan Quân), Hồ Thu đã bất chấp mọi thủ đoạn khi thấy “thằng con hoang” này có nguy cơ chiếm vị trí của con trai mình trong tập đoàn Phan Thị. Để rồi cuối cùng, bà phải nhận lời xét xử từ chính chồng mình.

Thực tế, những toan tính có phần hơi tàn độc của Hồ Thu càng chứng tỏ người phụ nữ này đang chứa chất nhiều khổ đau và bi kịch. Lê Thành đối với bà như một cái gai vì chính anh chàng này khiến nỗi đau trong tim bà “tái phát”. Bà trở nên tàn nhẫn bởi những hy sinh của bà thời tuổi trẻ không ngoài mong muốn giữ cơ nghiệp cho Phan Hải nhưng nay lại đang có nguy cơ rơi vào tay con trai của kẻ cướp chồng bà. Và càng đau khổ hơn khi càng ngày vợ chồng bà càng bất đồng quan điểm. Phan Quân không những lạnh nhạt mà còn vơi dần niềm tin với vợ. Điều này lại càng khiến Hồ Thu “xù lông” và sống cay nghiệt hơn.

Diễm My - vợ Phan Hải ngông cuồng và trăng hoa

Nhân vật Diễm My do Đan Lê đảm vai. Tương tự như mẹ chồng, Diễm My là một người phụ nữ có nhan sắc, có học thức, tốt bụng, hết mực vì gia đình. Dù phải sống cạnh một người chồng có tính cách ngang ngạnh, trăng hoa và ngông cuồng nhưng Diễm My vẫn cố cam chịu.

Đan Lê vào vai Diễm My là một người phụ nữ có cuộc đời bi kịch.

Cô chấp nhận nhìn chồng đi với người phụ nữ khác, thậm chí bị chồng đối xử ngược đãi cô cũng im lặng. Sau “năm lần bảy lượt” lần bị lừa dối, bị đối xử tệ bạc, bị mất hết niềm tin vào tình yêu… cô quyết định rời khỏi Phan Hải nhưng khi gia đình chồng gặp nạn cô quay lại về để giúp đỡ họ.

Đan Lê từng lên tiếng bảo vệ nhân vật của mình rằng, khi một người phụ nữ sống cạnh một người đàn ông 6 - 7 năm trời không còn yêu thương mình nỗi đau trong lòng họ đã khiến họ muốn buông tay mà không cần thêm bất cứ lý do hay lời khuyên nào nữa. Những cơn nóng giận chợt bùng lên rồi dập tắt chóng vánh không hẳn vì ghen tuông mà vì cô bế tắc với cuộc sống mình đang phải chịu đựng.

Thực tế, nếu xét về nỗi khổ tâm thì Diễm My khổ tâm hơn nhiều so với mẹ chồng. Cô không dám vùng vẫy khỏi gia đình Phan Thị, không hẳn vì mang ơn, không hẳn vì sợ không được bảo vệ mà sâu thẳm là vì muốn nuôi tương lai cho con trai Phan Hưng (con trai của Phan Hải với Diễm My). Vì lẽ đó, cô cứ tiếp tục chịu đựng từ ngày này qua tháng khác, từ nỗi đau này đến nỗi đau khác... và trở thành một người phụ nữ đáng thương trong suốt bộ phim.

Những bóng hồng xinh đẹp có cái kết đau thương

Bên cạnh hai nhân vật trong gia đình Phan Thị là Hồ Thu và Diễm My thì những người phụ nữ khác trong phim cũng mang những thân phận khá buồn.

Bích Ngọc - người yêu của Lê Thành do Lưu Đê Ly thủ vai. Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Cô sinh trưởng trong một gia đình có điều kiện nhưng vì tình yêu với Lê Thành nên đã chấp nhận xe gia đình lên miền núi công tác để có điều kiện gần gũi người mình yêu.

Lưu Đê Ly vai Bích Ngọc.

Tuy nhiên, Bích Ngọc đã đối diện với không ít nỗi đau khi Lê Thành cũng là một người rất đào hoa. Cô và Lê Thành đã suýt phải chia tay khi biết Thành nối lại tình cảm với Quyên - người yêu của Lê Thành thời còn là sinh viên.

Tiếp theo, Ngọc cũng phải đau khổ không ít khi chứng kiến Lê Thành có quan hệ tình cảm với Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh là con nuôi của ông trùm Phan Quân, đồng thời là hộ lý trong bệnh viện.

Và chỉ vì quá yêu Lê Thành nên Ngọc đã tính toán khuyên Lê Thành nhận Phan Quân là bố. Chính vì chuyện này mà Ngọc bị bà Hồ Thu ra tay xử lý tới mức mất đi đứa con với Lê Thành, bị sang chấn tâm lý và không có đám cưới trọn vẹn với Lê Thành.

Hai cô bồ của Phan Hải là Vân Điệp (Thanh Bi đảm vai) và Hương “phố” (Thuý An đàm vai) dù rất được anh chàng này yêu thương nhưng cũng phải đánh đổi không ít thứ. Và cũng chính hai cô gái này là những nhân vật đã đẩy Phan Hải đến vòng lao lý.

Nếu Vân Điệp là người khiến Phan Hải dính án giết người, bị cảnh sát điều tra gắt gao, gây bao phiền toái cho Phan Thị thì Hương “phố” lại đẩy Phan Hải vào con đường nghiệp ngập và quay lưng với đế chế của cha mình.

Nói về Hương “phố” trước tiên phải kể đến chuyện cô bị Kính "trắng" mua chuộc để lôi kéo Phan Hải buôn ma túy nhưng khi gặp Phan Hải cô có cảm tình và yêu cầu Kính "trắng" thanh lý hợp đồng khi đã đạt được mục đích.

Hương "phố" bị Phan Hải dí súng định bắn trong tập 41. Ảnh: TL.

Nhưng sau đó Hương “phố” đã phải trả giá cho hành động của mình khi Phan Quân biết được câu chuyện đã cho thuộc hạ một phen thừa sống thiếu chết. Cái cảnh Hương “phố” bị trói tay, bị kéo lê qua suốt, cày người xuống đất đá và quẳng xuống một cái hố sâu gần 2m trong tập 32 của phim khiến không ít người khiếp sợ.

Tuy nhiên, trong tập 41 mới đây, chính Hương “phố” suýt chút nữa bị Phan Hải bắn khi phát hiện ra cô là người đã “đâm” sau lưng anh bấy lâu.

Hà Tùng Long